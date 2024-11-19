外資大進又大出　日媒：過去4周169億美元自中國股市流出創新高

9月下旬，中國推出一系列刺激措施後，外資一度在10月初大舉流入中國股市，創歷史新高。然而因應憂慮經濟成長放緩，加上對11月8日官方記者會的失望，據日媒報道，過去4周，外資又自中國股市流出達169億美元（約1315億港元），也創歷史新高。



據日經中文網報道，截至目前，外資已連續5周流出中國股市。報道指，堅挺的美國經濟和中國經濟的成長減速，使投資全球新興市場股票及債券的資金大舉流出。其中，11月7至13日，自新興市場股票基金流出的資金規模約達74億美元（約575.8億港元），創2015年8月以來的新高。

從中國股市流出的資金尤其令人矚目，10月初，出於對中國政府推出經濟刺激措施的期待，資金流入中國股市的規模創歷史新高。但在憂慮中國經濟前景下，過去5周，資金又轉為流出，且在過去4周流出169億美元，創下歷史新高。

日本瑞穗研究與技術公司主任經濟學家月岡直樹表示，11月8日閉幕的全國人大常委會議未有推出進一步的財政刺激措施，使市場上越來越多的觀點認為，會議的結果不如外界預期。

另一方面，報道指，越來越多的觀點認為，美國總統當選人特朗普（Donald Trump）在競選承諾中提出的提高關稅和驅逐非法移民等主張，轉化為現實政策的可能性提升，美國通膨壓力將加大，連帶使新興市場國家的資金流動也可能進一步發生變化。野村證券外匯分析師春井真認為，就像容易受到特朗普政策負面影響的中國和墨西哥，以及不太會受影響的東歐國家一樣，未來資金在這些新興市場國家中也會進行篩選。