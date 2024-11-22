深圳政協原副主席王毅被開除黨籍　已退休9年涉嚴重違紀違法

深圳市政協原黨組副書記、副主席王毅，涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍。現年71歲的王毅，退休已滿9年，其相應退休待遇亦被取消。



日前，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對深圳市政協原黨組副書記、副主席王毅嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，王毅喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，違規收受禮金，違規接受打高爾夫球活動安排；違背組織原則，為他人當選政協委員提供幫助並收受財物；大肆以權謀私，利用職務便利為他人在項目推進、工程承接等方面謀利，並非法收受巨額財物。

深圳市政協原黨組副書記、副主席王毅，涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍。（百度百科）

王毅嚴重違反黨的組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予王毅開除黨籍處分；按規定取消其相應退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，出生於1953年1月的王毅，今年71歲，退休已滿9年。他早期在湖南省工作，曾任湖南省政府辦公廳正處級秘書。1991年調往深圳後，王毅歷任多個要職，包括深圳市人民政府辦公廳副主任、市委副秘書長、南山區委書記、市委統戰部部長、市委秘書長，及2015年6月退休前的深圳市政協副主席、黨組副書記。