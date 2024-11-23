兩幹部上班時間帶彩打麻將　遭紀委當場發現雙雙被處理

周五（22日），四川南充市南部縣紀委通報，近日，在幹部作風集中整治中發現，縣機關事務服務中心黨支部書記、主任王建國，縣婦女聯合會黨組書記、主席鄭蘇在上班時間打麻將。



通報指，10月31日下午，王建國、鄭蘇在他人的邀約下，於15時30分許在縣政府旁一茶坊開始打帶有彩頭的「成都麻將」。16時20分許，縣紀委、縣公安局蜀北派出所工作人員監督檢查發現，並當場予以制止。南部縣紀委及時對該案進行了立案審查。經縣紀委常委會研究，給予王建國黨內嚴重警告處分，鄭蘇黨紀處分相關事宜正按程序報批。

通報稱，作為黨員領導幹部，堅守工作崗位、嚴守工作紀律，是最基本的從政要求。王建國、鄭蘇兩人作為黨員領導幹部，本應率先擔當盡責、帶頭遵規守紀，但卻無視工作紀律、頂風違規破紀，在上班時間進茶坊打麻將，嚴重影響了黨員幹部形象。

南充市開展幹部作風集中整治。（政知新媒體）

今年10月31日，南充全市以案促改警示教育暨幹部作風集中整治工作部署會在市委會議廳召開。會議要求，堅持以案示警、以案為鑒、以案促治，以最堅決的態度、最有力的舉措、最嚴格的標準開展以案促改，並以此為契機在南充市上下開展一次全方位、深層次的幹部作風集中整治，持續修復淨化政治生態。