韓國32歲男演員朴敏宰心臟驟停離世　生前正進行一個月的中國旅行

韓媒12月2日報道稱，11月29日，32歲的韓國男藝人朴敏宰在中國旅行期間因心臟驟停離世。他的經紀公司在社交網站發文證實，「朴敏宰已經去了天堂。」其經紀公司老闆當日也在社交媒體透露，朴敏宰生前說要到中國進行為期一個月的旅行。



12月2日，朴敏宰所屬的經紀公司「Big Title」通過官方社交平台證實朴敏宰離世的消息，表示「一位熱愛表演，一直以來都非常美好，想要成為更好的自己的演員朴敏宰已去了天堂。」並為朴敏宰祈禱，希望他安息。

韓國男演員朴敏宰遊中國期間心臟驟停離世，年僅32歲。（鳳凰網娛樂）

已故韓國男演員朴敏宰。（intagram）

據韓媒Xports News報道稱，朴敏宰是於11月29日在中國旅行時因心臟驟停不幸離世。他所屬經紀公司的老闆當日在個人社交平台透露，朴敏宰生前說要進行為期一個月征服中國的旅行，「沒想到他最終去進行了一趟非常漫長的旅行。」

朴敏宰的朋友表示，朴敏宰從未患有任何慢性病，是一位非常健康的朋友。在他去世的前2天（11月27日），還於社交媒體帳號上發布日常旅行的照片。

據悉，朴敏宰的葬禮即將於12月4日在韓國梨花女子大學首爾醫院舉辦，他弟弟發訃文表示，希望大家能夠來送哥哥一程。

朴敏宰於2021年出道，曾參演多部韓劇，例如：《Numbers:大廈林的監視者們》、《小女子》、《高麗契丹戰爭》、《還有明天》、《閃耀國度》等。