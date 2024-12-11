海關總署署長俞建華突發疾病去世　終年63歲　有消息指是跳樓自殺

海關總署發布訃告，12月10日，海關總署黨委書記、署長俞建華因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年63歲。俞建華也是中共20屆中央委員，更曾擔任過國際貿易談判代表。



俞建華離世頗爲突然，網絡有許多關於其在辦公室自殺的傳言，亦有消息指他是跳樓自殺。據吉林省官媒，12月10日，俞建華在海關總署與吉林省省委書記黃強、省委副書記、省長胡玉亭工作會談，但突然公布俞建華死亡，引發許多討論。



12月10日，海關總署黨委書記、署長俞建華同志因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年63歲。（海關總署）

公開資料顯示，63歲的俞建華在商務部系統工作30多年，歷任司長、部長助理等職。2013年任常駐世界貿易組織代表、特命全權大使；2017年2月任商務部副部長兼國際貿易談判副代表；2021年1月任商務部黨組副書記、國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。

2022年4月，俞建華轉任海關總署黨委書記，隔月任黨委書記、署長迄今。值得關注的是，今年9月24日其副手、海關總署副署長孫玉寧被通報，涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。

海關總署發布訃告，12月10日，海關總署黨委書記、署長俞建華因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年63歲。俞建華也是中共20屆中央委員。

內媒財新網報道稱，俞建華離世頗為突然。據吉林省官媒，12月10日，俞建華在海關總署與吉林省省委書記黃強、省委副書記、省長胡玉亭工作會談。但相關文章已經被刪除。

此前12月3日，據海關發布，當日在俞建華和智利外交部長範克拉韋倫見證下，海關總署和智利農業部在署簽署智利鮮食水果途經第三國轉運備忘錄等兩份合作文件。

另外12月2日上午，俞建華在署應約會見哈薩克斯坦農業部部長薩帕羅夫一行，雙方就深化專業性交流合作，推動中哈農產品檢驗檢疫和通關合作深入交換意見並達成積極共識。

突發疾病死亡引發熱議

值得關注的是，2020年4月28日，盛傳天津市長廖國勛非正常死亡。官方發布的訃告也和俞建華的訃告一致，稱廖國勛「因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年59歲」。

2019年10月，《星島日報》消息稱，重慶市委副書記任學鋒在北京墮樓身亡，官方發布訃告，則稱任學鋒「因病醫治無效，不幸離世，享年54歲。」