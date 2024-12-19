馬英九與宋濤哈爾濱同穿大陸品牌「情侶裝」　雪地中一起朗讀唐詩

台灣前總統馬英九再率台灣學生出訪中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」並赴四川成都參訪。19日上午，馬英九一行人到訪黑龍江省哈爾濱的太陽島觀看冰雕，國台辦主任宋濤、副主任仇開明等多位官員陪同。



當天（19日）哈爾濱的室外約在零下14度左右，陸方特別為馬英九添置大陸品牌的羽絨衣，與宋濤同穿「情侶裝」，馬英九也在雪地中帶領學生念唐詩，宋濤一行人也加入。據「波司登」官網公開資料，這款羽絨服可抵禦零下30攝氏度極寒天氣，此次陸方為馬英九治裝，估計價格或破2500元港幣。



大陸國台辦主任宋濤（右二）陪同馬英九參觀哈爾濱太陽島。（翻攝中天新聞）

台媒報道，當宋濤表示在冰天雪地的哈爾濱「就要這樣穿才行，不然太冷了」，並在行程中多次提醒馬英九小心路滑，不斷詢問馬英九是否穿得足夠保暖。馬英九則打趣道這是自己一輩子首次「打扮得像一隻北極熊」，並回應稱「熱情的人不怕冷」。

據了解，馬英九與宋濤見面時均身穿大陸知名品牌「波司登」的同款羽絨服，馬英九所穿的經典黑色款由陸方準備，宋濤則身著深藍色同款。

馬英九還在現場與學生一起念起著名唐代詩人柳宗元的《江雪》，並強調要「錄下來」，說這很重要，「說明我們賞雪的不是文盲」。在馬英九與學生齊念《江雪》時，宋濤亦在旁與眾人一同念詩出聲。

大陸國台辦主任宋濤（右二）和馬英九同穿羽絨服。（翻攝中天新聞）

馬英九致詞時稱「陸生團大成功」引民進黨攻擊 陸委會：

馬英九晚間與國台辦主任宋濤會面時致詞表示，海峽兩岸在1992年達成『各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」』的共識，這就是大家都熟知的「九二共識」，以及反對「台獨」的共同政治基礎。兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，這些都是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變。

馬英九基金會陸生團訪台行程第二天，11月28日上午前往政治大學參訪交流，許多政大學生一早守候在政大達賢圖書館外，等著馬龍到來。（聯合報）

此外，馬英九提及，馬英九日前邀請陸生團來台，因為這次陸生團過於成功，引發民進黨發動強力的攻擊，但是台灣絕大多數民眾仍然高度肯定與歡迎大陸同學的到訪，這是真正的民心所向。

對於馬英九提及陸生團部份，陸委會表示，此次陸生團之所以受到矚目，完全是因為對岸特別安排本來就有廣大球迷的馬龍以學生身分來台。桌球在台灣有深厚基礎，馬龍因其本人的成就受到球迷歡迎，「誰邀請他過來都一樣」。