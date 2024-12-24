受賄近1800萬　工行前高層劉立憲一審獲刑八年

山東省德州市中級人民法院今（24）日公開宣判中國工商銀行股份有限公司原黨委委員、紀委書記劉立憲受賄案。一審判決結果顯示，劉立憲因犯受賄罪被判處有期徒刑八年，並處罰金200萬元（人民幣，下同）；同時，對其受賄所得財物及孳息予以追繳，上繳國庫。



央視報道，法院經審理查明，1998年至2022年期間，劉立憲利用其先後擔任最高人民檢察院檢察技術局局長、中國華融資產管理公司黨委委員、紀委書記、副總裁，以及中國工商銀行股份有限公司黨委委員、紀委書記等職務便利，通過職權或地位形成的便利條件，並透過其他國家工作人員的職務行為，為相關單位和個人在企業經營、案件處理、員工錄用等事項上提供幫助。期間，劉立憲直接或間接非法收受財物共計折合人民幣1776萬餘元。2022年8月，劉立憲主動投案。

中國工商銀行原黨委委員、紀委書記劉立憲涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（中央紀委國家監委網站）

德州市中級人民法院認為，劉立憲的行為構成受賄罪，其受賄數額特別巨大，應依法嚴懲。然而，鑒於劉立憲自動投案並如實供述罪行，構成自首情節；同時其認罪悔罪、積極退贓，贓款贓物及孳息已全部追繳，根據法律規定依法予以從輕處罰。最終，法院作出上述判決。

此案引發輿論廣泛關注，有評論指出，金融高層腐敗案件的曝光凸顯了深化反腐工作的重要性，同時也反映出高壓反腐政策的威懾力和成效。