牛肉進口飆升8倍　內地養殖戶虧損加劇　商務部立案調查

商務部12月27日宣布，針對進口牛肉啟動保障措施立案調查。商務部發言人指出，受進口牛肉衝擊，中國相關產業遭遇嚴重損害。中國畜牧業協會主管強調，大量進口牛肉正進一步加劇國內養牛業的虧損困境，甚至威脅產業根基。



央視新聞28日報道，根據商務部發言人表示，近年來，中國牛肉進口量大幅增長。2019年至2023年間進口量增幅達65%，2024年上半年進口量更達2019年同期的兩倍以上。畜牧業協會會同主產區協會向調查機關提交申請，稱進口牛肉對國內產業造成「重大不利影響」。為此，中方依據中國法律及世貿組織（WTO）規則，啟動調查以維護國內產業合法權益。

發言人同時強調，此項調查並不針對特定國家或地區，調查期間不會影響正常貿易活動，中方亦願與各方保持溝通，致力於共同維護穩定的國際經貿環境。

2017年6月，時任美國牛肉協會會長烏登（Craig Uden，左）、美國農業部部長柏都（Sonny Perdue，中）與中國農業部長韓長賦曾在一同慶祝美國牛肉重返中國市場，但一年之後，中美貿易戰就破壞了美國牛肉在中國的市場前景。（視覺中國）

據中國畜牧業協會主管透露，中國牛肉進口量自2013年的不到30萬噸，已增至2023年的274萬噸，增幅超過8倍，相當於國內產量的36.4%。2024年1至11月進口量更達260萬噸，較去年同期增長4.3%。

該主管表示，自2023年6月以來，進口牛肉單月進口量連續18個月超過20萬噸，對國內肉牛養殖業造成沉重壓力。價格方面，國內牛肉價格已跌至近五年最低，活牛價格更創下近十年新低。業內數據顯示，今年11月每頭肉牛平均虧損超過人民幣1600元，65%以上的養殖戶陷入虧損。

主管警告，大量母牛被出售屠宰對產業未來發展構成重大隱患，並指出不少養殖戶因貸款壓力不得不退出行業，對農民收入及產業安全帶來嚴重影響。業界呼籲政府採取管控措施，減少進口衝擊，穩定產業發展。