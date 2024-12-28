史丹福大學博士當鄉鎮公務員　爺爺：他拒絕過年薪50萬的工作

今年6月，蘇朕的名聲因為一份鄉鎮公務員政審考察名單，傳到了村外，成了新聞當事人。名單中顯示，蘇朕畢業於美國史丹福大學（Stanford University，又稱史丹福大學，報考了宿州市靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理的綜合管理崗。



事件引發內地網民熱議，網民好奇，「為什麼一名史丹福大學畢業的博士會報考鄉鎮公務員崗位」，他的高中校友更是發文稱，「這就像是傳說中的模範，突然就來到了家鄉小鎮」、「我自己覺得很無所謂的鄉鎮公務員，被傳說中神一樣的存在考了」、「有一種神仙去凡間擺地攤的錯覺」。



今年6月，蘇朕的名聲因為一份鄉鎮公務員政審考察名單，傳到了村外，成了新聞當事人。名單中顯示，蘇朕畢業於美國史丹福大學（Stanford University，又稱史丹福大學，報考了宿州市靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理的綜合管理崗。（九派新聞）

該崗位職級層次為四級主任科員及以下，職位要求面向本市戶籍人員，將被分配至靈璧縣向陽鎮或韋集鎮，而靈璧縣距離蘇朕的老家要驅車兩小時才能到達。爺爺不知道孩子找到工作了，自那年春天蘇朕從家走後，爺爺沒見過他，「我不知道他在幹啥。」

上初中以前，蘇朕在村裡跟著爺爺奶奶生活。初中時，他去了縣城的學校。在爺爺眼裡，孩子性格內向，不常往家裡講起學習和生活。蘇朕上次回來，爺爺記得是去年年底。那時他剛從史丹福畢業回來，擇業不太順，在老家待了大半年。「他想搞科研，沒能實現。」爺爺說。

通往蘇朕成長地方的小路。（九派新聞）

不願當年薪50萬的中學老師：想搞科研沒有實現

據了解，蘇朕的母校蕭縣某中學開出年薪50萬元，希望他回校當物理老師。據蕭縣某中學2024年公開招聘公告發現，其給普通高中教師開出的年薪為12萬-30萬元（滿工作量者）。學校為教師免費提供食宿，享受國家法定節假日以及寒暑假帶薪休假待遇，同時為教師辦理五種保險，教齡滿兩年以上教師辦理五險一金。

但蘇朕不願意去。蘇朕爺爺能夠理解，「他大學畢業，又在美國讀了六年博士，去教高中不適宜。想去的大學又要博士後，他脾氣也很硬，就說，『我不教書了』。」

在爺爺眼裡，蘇朕脾氣和其他孩子不一樣，不愛說話，也不喜歡出去玩，尤其去了縣城讀書之後。一位自稱是蘇朕的初中同學分享，蘇朕初中時成績很好，但是不太被人關注。

在史丹福讀博的六年裡，關於他的工作和生活，爺爺只能通過遠端電話才知道。「你要是問他才講，不問他不說。」爺爺關心蘇朕在外的生活，他記得蘇朕說，在美國的生活吃得很差，那裡沒有家鄉的美食，土豆煮熟剁成兩半，撒點調料就吃了。

蘇朕是史丹福大學的學生。（史丹福官網）

對於蘇朕的成績，爺爺一直很驕傲，「一起去史丹福的幾個同學裡，他一直都是第一名。」

蘇朕的大伯在之前的採訪時也表示，蘇朕性格較內向，與他人交流不多。「他考鄉鎮公務員的事情也沒跟我們說，我是看抖音才知道這事的。」同時，大伯表示，由於很少回家，村子裡很多人都不認識蘇朕，關於他的情況知之甚少，即使作為親屬也不甚瞭解。

中國科學技術大學新創公益基金會官網顯示，蘇朕曾獲第35屆郭沫若獎學金，本科畢業後獲史丹福大學全額獎學金邀請，前往該校深造。據中科大官網，郭沫若獎學金A類申請者需前三年學習成績的平均績點（GPA）居所在學院前5%之內（含5%）。未達A類，若在科創等方面有突出表現受到廣泛關注和肯定，可推薦其申請B類名額。

蘇朕曾獲第35屆郭沫若獎學金，本科畢業後獲史丹福大學全額獎學金邀請，前往該校深造。

郭沫若獎學金既為蘇朕出國留學提供了一定的資金支援，也是對他精神上的鼓舞。他曾在獲獎感言中說，「作為一名科大學子，最為自豪的事情莫過於獲得郭沫若獎這份榮譽」。

他申請留學的每一份個人簡述中，第一句話總是：「我感謝母校為我提供如此豐富的資源。」短短四段的獲獎感言中，他四次提到感恩、感謝和感激，也四次提及回報母校，奉獻個人的綿薄之力。他列舉科大學子學成歸來成為科大研究力量的例子，直言將來的自己也會成為其中的一份子。」

遺憾的是，蘇朕沒能實現當初的想法。即便報考的是鄉鎮公務員崗位，蘇朕也經過了激烈的競爭。今年4月11日，宿州市公務員局發佈2024年度考試錄用公務員筆試達到合格分數線人員成績，其中蘇朕報考的崗位，成績合格人數達60餘人，僅錄取兩名，而蘇朕筆試、面試以及總分成績均位列第一。

名校畢業生考公職成為新常態

11月底，蘇朕工作的鎮政府大院，工作人員表示，他已經外出學習月餘，也拒絕接受任何形式的來訪。

事實上，近年來，名校畢業生參考基層公務員的實例已屢見不鮮。今年4月，一名畢業於美國哈佛大學的女子，就考取了杭州餘杭區教育局教育管理一級主任科員（及以下）的職位。2022年北京大學物理學院一女博士考取了北京市朝陽區某街道「城市管理執法崗」，同樣引發了社會關注。

2022年，廣東河源市和平縣計畫引進82名畢業生，通過資格稽核的就有700餘人，其中有博士31名、碩士700餘名，不乏清華大學、中國科學技術大學、中國人民大學等國內著名高校畢業生。