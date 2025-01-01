年末打｢虎｣不停　廣西省部級高官任上被查　10天前曾出席公開活動

內地年末打「虎」打貪不停。廣西壯族自治區人大常委會副主任、桂林市委書記周家斌在主政桂林市三年十個月後，任上落馬，而其10天前還曾出席公開活動。



12月28日，中央紀委國家監委網站發布消息，廣西壯族自治區人大常委會黨組成員、副主任，桂林市委書記周家斌涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，周家斌生於1964年9月，山東鄄城（菏澤市轄縣）人，19歲（1983年）考入清華大學學習建築學，1988年畢業後任外交部釣魚台國賓館管理局建築師。從1988年至2008年，這20年間，他先後在外交部下屬單位、建築領域協會、國務院發展研究中心下屬部門等機構任職。

2008年7月周家斌正式赴廣西上任。（網絡資料圖）

2008年是周家斌的仕途轉折點。當年7月他正式出任廣西壯族自治區建設廳副廳長。僅兩個月後，周家斌赴廣西地方歷練，歷任南寧市副市長，南寧市委常委、副市長，北海市市長，桂林市市長，廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳廳長等職。

2021年2月，57歲的周家斌主政桂林市，成為桂林市委書記，去年1月任廣西壯族自治區人大常委會副主任，成為省部級幹部，同時繼續兼任桂林市「一把手」，直至如今任上落馬。

落馬十天前出席公開活動 上下級接連被查

周家斌任上被查前10日還曾出席公開活動。（網絡資源圖）

周家斌在落馬前，一切活動如常。12月9日曾赴陝西考察；12月13日出席桂林市公安工作會議並講話。據《桂林日報》報道，他還在落馬前10天，12月17日到（桂林市）疊彩區、雁山區、臨桂區調研。

在其落馬前8個月（2024年4月），周家斌上級秦如培被查。此外，2024年周家斌的幾名下屬桂林市政協副主席陸智成、桂林市人大常委會副主任唐修璇、桂林市林業和園林局原局長陳永東等人接連被查。

12月29日下午，桂林市委常委會召開會議，通報中央對周家斌涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定。會議強調，要深刻汲取教訓，要持之以恒正風肅紀反腐，下大力氣鏟除腐敗滋生的土壤和條件，全面深化清廉桂林建設，營造風清氣正的政治生態。