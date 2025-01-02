東部戰區發《中國人》MV　小鳥、銀杏葉圖案暗喻第六代隱形戰機？

解放軍東部戰區新年第一日發布《中國人》MV，稱展現戰區官兵枕戈待旦、隨時能戰，堅決維護祖國統一的決心意志和能力底氣，炎黃子孫同文同種、同根同源，血脈親情永相連。

內地軍事專家張軍社表示，MV畫面首次「混搭」東部戰區各軍種官兵戰鬥準備狀態，以及多次圍台軍演畫面，並突出展示了「銀杏葉」與076型兩棲攻擊艦等新式裝備畫面，「這表明解放軍能夠堅決回擊並粉碎『台獨』分裂勢力的任何行動，絕不允許任何勢力將台灣從中國的主權版圖中分裂出去。」



新年第一日，解放軍東部戰區發布一則《中國人》MV。（東部戰區）

新年第一日，解放軍東部戰區發布一則《中國人》MV。（東部戰區）

新年第一日，解放軍東部戰區發布一則《中國人》MV。（東部戰區）

新年第一日，解放軍東部戰區發布一則《中國人》MV。（東部戰區）

新年第一日，解放軍東部戰區發布一則《中國人》MV。（東部戰區）

東部戰區稱，幸生華夏地，能做中國人，流注軒轅血，匹夫鑄漢魂。2025年第一天，發布重磅MV《中國人》獻禮新年，展現戰區官兵枕戈待旦、隨時能戰，堅決維護祖國統一的決心意志和能力底氣，炎黃子孫同文同種、同根同源，血脈親情永相連。張軍社表示，東部戰區在元旦當天推出這首以「中國人」為主題的MV，極具家國情懷，對外釋放了三重意義。

首先，無論平時還是節日，東部戰區部隊都時刻保持高度戒備，處於隨時能戰的戰備狀態。「過去的2024年，東部戰區為維護國家主權、安全和領土完整執行了大量的戰備任務。例如，殲-16和外軍的P-8A巡邏機同框的畫面說明東部戰區部隊能夠有效發現並應對外來威脅。此外，『聯合利劍』系列演習展示了東部戰區對於島內『台獨』分裂勢力和外部勢力勾連挑釁的堅決回應，堅決捍衛國家主權、安全和領土完整。」

其次，對於MV中出現「銀杏葉」和076型兩棲攻擊艦等新式裝備畫面的含義，張軍社認為，2024年底，中國各方展示了一系列先進的國防裝備，代表了國防科技的先進水平以及海空戰力的提升。尤其引起外界關注的是，這段視頻中還出現了「小鳥」和「銀杏葉」的圖案。台媒稱，這被認為是在暗喻解放軍的第六代隱形戰鬥機。

2024年12月26日晚，《國防時報》發布了「銀杏葉」的照片，並配文「銀杏黃了，它真的好像一片葉子」，這被認為是隱晦地默認外界關於「中國六代機」的猜測。近日有猜測認為，中國測試了兩種不同型號的疑似「六代機」原型機，其中一種採用三角翼無尾設計的型號形同「銀杏葉」，另一種則與MV中的「小鳥」頗為神似。

新年第一日，解放軍東部戰區發布一則《中國人》MV。（東部戰區）

新年第一日，解放軍東部戰區發布一則《中國人》MV。（東部戰區）

新年第一日，解放軍東部戰區發布一則《中國人》MV。（東部戰區）

新年第一日，解放軍東部戰區發布一則《中國人》MV。（東部戰區）

張軍社表示，「網絡上熱議的這種新式戰機被外界譽為第六代戰機，具有強大的隱身性能、高速巡航速度和先進的航電系統，處於世界領先水平。與此同時，剛剛下水的076新型大型兩棲攻擊艦等先進武器裝備也出現在MV中，這些裝備的亮相展示了解放軍維護國家主權、安全、發展利益的能力，讓國人感到驕傲和興奮的同時，也讓對中國心懷不軌的勢力感到不安。」

第三，東部戰區新年首日發布MV《中國人》，是對「台獨」分裂勢力發出嚴厲警告。張軍社認為，自2022年8月以來，東部戰區針對台灣島內「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連謀獨挑釁做出了強硬回應。「通過這些演習可以看出，解放軍已經制定了完整的作戰方案，具有堅強的作戰能力，包括偵察預警、對海突擊、制空作戰能力以及對陸打擊能力等。對於『台獨』分裂勢力可能進行的謀『獨』挑釁，解放軍能堅決回擊。」

至於為何選擇中國人作為MV背景音樂，2024年11月劉德華因在台北演唱會上演唱《中國人》，被台灣政客稱為「媚共藝人」、「是非常中國的設計」。相關專家表示，此次東部戰區特別選用這首《中國人》，表明「兩岸同胞都是中國人」，MV中也出現了大陸高校師生團訪台受熱烈歡迎的畫面，大陸代表包括獲得6枚奧運金牌的乒乓球運動員馬龍以及清華大學的彭弋航，體現了兩岸同胞的深厚情誼。

在此之前，解放軍東部戰區也在多個重要佳節之際發布了類似MV，如2024年農曆新年之前，東部戰區發布了MV《回家才會贏》，將回家路暗喻兩岸統一光明的路，呼籲台灣同胞回到祖國懷抱，同時也向「台獨」勢力發出震懾信息。