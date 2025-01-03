兩極競爭白熱化　台灣中研院院士：特朗普或｢聯俄對中｣掀地緣新局

針對美國準總統特朗普重返白宮可能造成的地緣政治變化，台灣中央研究院院士吳玉山教授1月2日研判，全球已進入冷戰2.0，特朗普基於對經濟的執著，很可能「聯俄對中」；而台灣處於兩極競爭的地緣戰略斷層線上，則面臨代理人戰爭風險。



特朗普將於1月20日正式就職，台灣中研院政治學研究所2日舉辦講座，邀請著名政治學者吳玉山以「川普（特朗普）2.0與冷戰2.0」為題，發表專題演講。

1月2日，台灣中央研究院院士吳玉山在專題演講中指出，特朗普主義的重心在重建經濟，而非國安戰略；是保護內部，而非向外拓展；是鞏固核心，而非結群建盟。 （聯合早報）

吳玉山指出，自2018年特朗普在首任任期對中國發起貿易戰以來，全球便進入了冷戰2.0。中美兩極的競爭以科技與經濟力為基礎，場域包括政治、軍事、外交，甚至文化與意識形態。

他強調，特朗普起初所反對的，其實是自由主義全球化對於美國經濟國力跟就業的影響。不過，由於右翼民粹以及美國企業呼籲國家力量加強市場干預的「新重商主義」興起，導引民意敵視外國，中國才成為特朗普最主要的打擊對象。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普2019年夏在大阪G20峰會上會面。（Getty）

吳玉山認為，儘管特朗普1.0的移民、種族、保守主義政策在美國引起巨大爭議，但在抗中政策上，民主、共和兩黨態度一致。到了拜登執政後期，受到選舉競爭的壓力，也逐步向特朗普主義靠攏，接納若干右翼民粹與新重商主義主張，同時採行壓制中國崛起的政策，使得新冷戰不斷深化。

對於特朗普第二任期的政策走向，吳玉山研判，特朗普主義的重心在於重建經濟，而非國安戰略；是保護內部，而非向外拓展；是鞏固核心，而非結群建盟。

吳玉山因此認為，儘管特朗普並不那麼在意霸權競爭，但基於對經濟的執著，仍會「重亞輕歐、重中輕俄」。

他推測，特朗普可能採取與美國前國務卿基辛格在冷戰1.0時「聯中對蘇（聯）」相反的政策，即「聯俄對中」。屆時，美國的歐洲盟邦很可能也只能被迫接受。

美俄關係：圖為2018年7月16日，美國時任總統特朗普與俄羅斯總統普京於芬蘭舉行峰會，雙方均認為會談對改善兩國關係具正面作用。（Reuters）.

但吳玉山也提到，正因為特朗普對經濟的執著，對盟邦錙銖必較，也將造成美國與盟友間出現極大的緊張。這對美國在冷戰2.0當中的態勢不利。

另一方面，吳玉山指出，在中美兩國國力接近、制度與價值相異的情況之下，世界兩極體系逐漸成形。「大國爭霸、小國圖存」，他認為，在接下來這段時期，中小國家將受到巨大的選邊站壓力，中間區域不易維持，也必成為競爭場域。

從俄烏戰爭的案例來看，吳玉山認為，兩極為了避免核戰爭，會將衝突能量透過代理人戰爭釋放，而台灣就處於地緣戰略斷層線上，處境必然更趨嚴峻。

而從特朗普自去年投入選戰以來的涉台言論來看，相較於拜登多次強調將協防台灣，讓美國走向戰略清晰，吳玉山相信，到了特朗普2.0，美國對台政策將走回「戰略模糊」路線。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

