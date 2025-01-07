王星疑被賣豬仔　泰國總理：在湄索邊境發現他　警察正等待接回

內地年輕演員「星星」（原名王星）3日凌晨前往泰國「拍戲」，其後傳出在泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，其女友在網絡求救，引發廣泛關注。



泰國媒體今日（7日）稱，泰國總理泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）透露，在湄索邊境附近發現了王星，省警察第6區正在那裡等待接回星星。



大陸一名年輕演員星星3日凌晨前往泰國拍戲，之後在泰緬邊境失聯，至今已有3天。（微博圖片）

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泰國警方稱，王星是被緬甸邊防部隊（BGF）拘留，緬甸方與泰國當局協調後，今天中午過後就送回泰國。

據早前泰國在線新聞7HD報道，泰國警方成立了特別調查組追查王星下落。報道還稱，根據線報已經到了緬甸，也到了灰色產業控制區內。據目前搜集到的信息顯示，王星從素萬那普機場下飛機到湄索邊境，現在警方正在進一步追蹤王星的動向。

王星與多位藝人合照。

1月5日，演員王星的女友嘉嘉利用社交賬戶「失眠爹地」在社交平台上發文求助，稱男友星星（王星）赴泰國進組拍戲，到達曼谷後，被「劇組」對接方「顏十六」告知直接去開機儀式現場附近的酒店，然後乘坐上其統籌安排的車輛，之後於北京時間1月3日中午12時許在泰緬邊境失聯。

內地演員徐大久其後在網絡報料說，王星已進入園區，且頭髮被剃掉，確認目前已在妙瓦底。不過此後，王星女友在網絡發文澄清，並未掌握王星的位置和狀態，「請大家不要聽信關於光頭、已入園、已確認園區、已取得聯繫等傳謠。勿讓蹭熱度的人帶偏節奏。」

王星失聯後，王星女友向上海市公安局和中國駐泰國大使館、駐清邁使領館尋求幫助，並於1月6日抵達泰國曼谷，向泰國警方報案。

1月6日，中國駐泰國清邁總領館表示，總領館於1月3日接到當事人親屬求助。總領館將持續跟蹤案件進展，在職責範圍內有效維護中國公民安全與合法權益。中國駐泰國大使館亦回應稱，已收到當事人家屬求助，正與泰國有關方面及家屬密切溝通，積極提供必要的協助，全力查找當事人下落。

中國駐緬甸大使館工作人員回應表示，已經開展核實情況，王星是否在緬甸妙瓦底園區有待核實，核實清楚將盡快回覆。

演員王星曾在電視劇《狐妖小紅娘月紅篇》里飾演牧童，他還先後出演《玫瑰的故事》《獵罪圖鑒II》等熱播影視劇。其失聯消息發出後，有多位內地演員在社交平台發聲，希望他能早日平安歸來。

泰國影視圈人士發聲：相關公司未招中國演員

據聊天記錄顯示，「副導演顏十六」自稱來自Gmm Grammy，即亞洲歌萊美傳播股份有限公司（GMM Grammy Entertainment PCL），是擁有泰國60%以上市場的國際性唱片公司，旗下擁有電視製作公司。

據《紅星新聞》報道，曾參加過妙瓦底電詐園區營救行動的志願救援隊隊員「傑克小蘇」，是國內某著名企業駐東南亞員工、中資企業總商會會員。他因在曼谷求學時參加了泰國的選秀節目，此後又飾演過當地偶像劇，在泰國當地頗有名氣，也熟悉泰國影視圈。

「傑克小蘇」介紹，從未聽說過Gmm Grammy（亞洲歌萊美傳播股份有限公司）從中國招演員，他們都用本公司藝人。在泰國展開影視工作的「泰有文化」一名負責人證實了「傑克小蘇」的說法。他表示Gmm Grammy是東南亞最大的影視娛樂公司之一，他們從來沒有在中國找演員過去拍攝，沒有相關需求。