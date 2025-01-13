金監總局部署今年6項重點任務 包括提升香港國際金融中心地位
撰文：蕭通
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國家金融監督管理總局周日（1月12日）召開監管工作會議，部署今年加快推進中小金融機構改革化險等6項重點任務。其中，最後一點是擴大制度型開放，鞏固提升香港國際金融中心地位，支持上海國際金融中心建設，及以更高標準、更大力度推進金融高水平對外開放。
根據國家金融監督管理總局的會議，今年其餘5項重點任務包括：加快推進中小金融機構改革化險；有效防範化解重點領域金融風險，加快推進城市房地產融資協調機制擴圍增效，支持構建房地產發展新模式，積極配合防範化解地方政府債務風險；引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展。
房地產「白名單」貸款通過逾5萬億元
會議並指出，2024年是金融監管總局全面履職第一個完整年度，中小金融機構風險明顯收斂，城市房地產融資協調機制落地見效，「白名單」項目審批通過貸款逾5萬億元人民幣。金融資產投資公司股權投資試點去年擴圍至18個城市，簽約意向性基金規模超過3,400億元；保險業賠付超2.3萬億元。
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