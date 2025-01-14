中央政法工作會議部署今年任務：對電信網絡詐騙等犯罪一抓到底

中央政法工作會議1月12日至13日在北京召開，會上部署2025年政法工作，任務之一是開展綜合治理，提高社會治安整體防控能力。其中，對電信網絡詐騙等群眾反映強烈的違法犯罪活動，會議要求要總結戰法，加大力度、一抓到底。



中央政法工作會議1月12日至13日在北京召開，會上部署2025年政法工作任務。（央視新聞截圖）

加強社會治安綜合治理 做到懲防並舉

對於社會治安綜合治理，會議強調，開要按照黨中央要求，完善黨委領導的社會治安綜合治理體制機制，做到懲防並舉、標本兼治、綜合治理、形成合力。

會議要求，要強化「懲」的震懾。對重大惡性犯罪，依法嚴管嚴查嚴辦、快偵快訴快判，實現特殊預防和一般預防相結合。其中，針對電信網絡詐騙、黃賭毒、盜搶騙等群眾反映強烈的違法犯罪，要加大力度、一抓到底。此外，要總結中央督導經驗健全掃黑除惡常態化機制。

中央政法工作會議1月12日至13日在北京召開，會上部署2025年政法工作任務。（央視新聞截圖）

此外，會議要求築牢「防」的屏障，聚焦重大活動、場所、重點物品，做好安全風險評估、加強巡防巡控，及深化打擊整治槍爆違法犯罪專項行動。

會議亦要求落實「管」的措施。要強化未成年人違法犯罪預防治理、強化刑滿釋放人員安置幫教工作、強化嚴重精神障礙患者管理救助，並推動強制醫療所建設；及需深化戶籍制度改革，探索建立全國統一的人口登記管理規定。

去年全國刑事案跌25.7% 創本世紀以來最低

會議並總結了2024年政法工作，指在各地各部門共同努力下，全國刑事案同比下降25.7%，創本世紀以來最低；檢察機關受理審查起訴數量，同比下降14.3%；涉酒交通死亡同比下降3.2%，刑事立案數同比跌56%。