「讓你的公司再次偉大」！特朗普陶瓷佛像又成淘寶熱賣爆品

中國原創者洪金世製作的美國候任總統特朗普陶瓷佛像雕塑，再次在網絡掀起熱潮。



據《法新社》1月13日報道，特朗普不以冷靜或拘謹著稱，但在廈門一個陶瓷工匠的工作室內，這名美國當選總統以冥想姿態正襟危坐。這座特朗普盤腳、眼睛半掩半開的陶瓷佛像雕塑，是陶瓷設計師和雕塑家洪金世的創作。

中國雕塑家洪金世在廈門的個人工作室內，凝視著他所製作的美國候任總統特朗普陶瓷佛像雕塑。圖攝於去年12月9日。 （法新社）

這些特朗普陶瓷佛像雕塑2021年首次在淘寶電商平台掀起網絡熱潮。雕塑根據不同大小，售價介於999至2萬元人民幣。在特朗普即將於1月20日再度就任美國總統前，這些陶瓷佛像雕塑再次成為炙手可熱的商品。

洪金世接受《法新社》訪問時說：「在他（特朗普）贏得美國總統選舉後數天，有很多人再對（他的陶瓷佛像雕塑）感興趣。」

洪金世最初創作特朗普陶瓷佛像雕塑是為了「好笑好玩」，並說：「政治人物通常都很乏味，但特朗普是一個網絡巨人，經常發表荒誕言論」。

中國雕塑家洪金世（右）在廈門的個人工作室與特朗普陶瓷佛像雕塑合影。圖攝於去年12月9日。（法新社）

47歲的洪金世預計，他過去幾年賣掉了數以百計的特朗普陶瓷佛像雕塑。他說，特朗普的個性與雕塑的形狀形成鮮明對比，讓顧客會心一笑。

每座特朗普陶瓷佛像雕塑附有「讓你的公司再次偉大」的字樣，如同特朗普的慣用標語「讓美國再次偉大」。

美國電商平台亞馬遜和中國電商平台拼多多旗下的Temu平台已出現上述雕塑的仿冒品，售價達45美元。

洪金世說：「嘲弄權威人物和名人是令人愉快的體驗。」

中國雕塑家洪金世在廈門的個人工作室內，捧著一座特朗普陶瓷佛像雕塑。圖攝於去年12月9日。（法新社）

他最近開始設計力挺特朗普的美國首富馬斯克的雕塑。馬斯克的雕塑外形是漫威漫畫人物鋼鐵俠。根據洪金世的設計，馬斯克腹股溝處多出一枚巨型火箭，象徵著馬斯克的星際宏願。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

