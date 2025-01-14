跨境電商子不語實施4.5天工作制　2022年在港上市市值25.7億元

網傳杭州臨平一間上市公司宣布實施4.5天工作制，每周五只需返半日工，且公司不降薪、不裁員。據內媒報道，該公司為主螢跨境電商業務的子不語，公司工作人員亦證實了上述消息。



子不語宣布實施4.5天工作制。（橙市柿互動）

據橙柿互動報道，上周四（1月9日），子不語集團舉辦公司年會，CEO陳才雄在演講末尾說，「我會送給大家一個重磅禮物，尤其是00後，肯定會尖叫。」伴隨着螢幕出現「2025年子不語實施4.5天工作制」字樣，現場瞬間沸騰。

陳才雄還說，「我們的生意是一個生態圈，其中為公司作出貢獻的供應商、消費者和員工都是重要的持份者。既然大家共同創造了價值，就應享受到回報。而4.5天工作制便是對員工辛勤付出的最好回饋。」

陳才雄表示，子不語員工的平均年齡28歲，90後和00後員工佔到了75%。

報道稱，雖然子不語在大眾認知中名氣不大，實則來頭不小，它是中國最大的跨境電商之一，在港交所上市，有「跨境鞋服第一股」的稱號。

子不語官網。

子不語的前身是大二學生華丙如在杭州開的一間淘寶女裝店。2011年，畢業於巢湖學院電子工程學院電子科學與技術專業的華丙如和朋友來到了杭州開始創業，子不語正式誕生。

2012年，子不語旗下第一間天貓旗艦店開張，當年就取得了全年銷售額破億的好成績，一度在天貓女裝商家周交易榜中進入前十。同時，華丙如抱着試試看的心態，把部分庫存產品拿到「國際版淘寶」速賣通上出售，一炮而紅。

一邊是海外訂單量的逐步提升，一邊是國內女裝市場的激烈競爭，兩相對比下，華丙如決定徹底轉型，在2014年轉型跨境電商。6年後，子不語在北美市場的第三方電商平台同類目中GMV（總成交額）排名第一。

公開資料顯示，2022年11月11日，子不語在港交所上市。2024年中報顯示，營業收入14.62億元，歸母淨利潤9137萬元。當前公司市值25.7億元。