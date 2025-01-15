廣東兩會｜港澳車北上突破450萬輛次　港珠澳大橋車流增9成

今日（15日），廣東省省長王偉中在廣東省第十四屆人民代表大會第三次會議上作政府工作報告，介紹2024年大灣區建設成果，其中港澳車北上突破450萬輛次，港珠澳大橋車流增長90%。



王偉中介紹，2024年是大灣區發展規劃綱要公開發布實施5周年，廣東省持續推進新階段粵港澳大灣區建設，「一點兩地」全新定位持續做實。包括「跨境理財通」2.0版上線，「港澳藥械通」實現大灣區內地九市全覆蓋，187項高頻政務服務事項「跨境通辦」，大灣區市場一體化水平持續提升。

王偉中介紹，2024年，深中通道正式通車運營，深圳到中山車程縮短至30分鐘，日均車流量超8萬輛次。黃茅海跨海通道建成通車，大灣區互聯互通再添海上黃金通道。港珠澳大橋車流量增長90%，「港車北上」、「澳車北上」突破450萬輛次。廣佛南環、佛莞城際開通運營，與佛肇、莞惠城際「四線貫通」，實現城際公交化運營。

民生方面，為促進粵港澳民生融通，實施首批粵港高校聯合資助計劃，香港城市大學（東莞）正式招生；試行大灣區跨境直通救護車服務；在深圳、珠海、橫琴實施「一簽多行」等更便利的赴港澳旅遊政策；港澳居民在粵參加醫療、養老、失業、工傷保險約70萬人次。

廣東省第十四屆人民代表大會第三次會議於1月15日召開。（香港01 鄭寧 攝）

王偉中強調，2025年將持續做實粵港澳大灣區「一點兩地」全新定位，深入實施「灣區通」工程，加快「軌道上的大灣區」建設，深化軌道交通「四網融合」等。建成新皇崗口岸，優化實施「港車北上」、「澳車北上」，穩妥推進「粵車南下」，推廣「一地兩檢」、「合作查驗、一次放行」和貨物「一單兩報」等通關模式。

此外，將完善「跨境理財通」，深化學港澳金融機構互設、金融產品互通、投融資渠道雙向擴容。加強「灣區標準」、「灣區認證」推廣應用，擴大職稱和職業資格認可、「一試三證」範圍，完善支持港澳青年在粵就業創業政策和平台體系。加快「數字灣區」建設，升級「灣事通」平台，推動更多政務服務事項「跨境通辦」。