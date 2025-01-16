中國自主研製「龍蝦眼」　率先將美國學者設想變現實

「天關」衛星自2024年1月9日發射以來，探測到多種類型的暫現天體，並捕捉到幾例可能的新類型暫現源。其卓越的X射線探測能力得益於核心載荷——寬視場X射線望遠鏡（WXT，中文名為萬星瞳），也被稱為「龍蝦眼」。近日，「天關」衛星首批科學成果正式發布，科研團隊表示，「國際上至今沒有能與『龍蝦眼』媲美的載荷甚至樣機，我們在技術上一步跨越近30年！」



「龍蝦眼」光學系統在國家天文台實驗室進行裝調。（中國科學院上海技術物理研究所）

據《中國科學報》報道，2000年以來，「時域天文學」逐漸成為國際天文學界的前沿領域，採用「龍蝦眼」結構設計觀察X射線的望遠鏡是推動這一領域的先進工具。這項技術最初的想法源自美國天文學家Roger Angel1979年發表的一篇論文。

2010年，剛從清華大學完成博士後工作的張臣即將入職國家天文台，擔任起剛剛提出的空間站X射線全天監視器技術負責人。當時還沒有「龍蝦眼」在空間項目中成功應用的先例。

而鏡片是「龍蝦眼」望遠鏡的關鍵部件之一，當時僅有一間法國公司有能力生產這樣的鏡片。經過反覆溝通，中國團隊決定先嘗試購買20片鏡片，每片賣20萬元人民幣。結果，收到產品後僅有10片可用，「對一個空間望遠鏡項目而言，這是一個致命問題。」

雖然希望渺茫，但團隊沒有放棄。2015年，在「天關」衛星背景型號研究後期，內地一間生產相近產品的企業——北方夜視公司主動請纓，承擔「龍蝦眼」光學器件的自主研製任務。

寬視場X射線望遠鏡子模塊裝調。（中國科學報）

其後，北方夜視公司不計成本，分批生產了2萬多片「龍蝦眼」鏡片，並進行批量化篩覆核，最終實現所有正樣鏡片參數零錯誤。對於代表分辨率的指標「角分」，這一指標最終4至5角分，最佳達到3角分，處於國際領先水平。

2022年7月，「龍蝦眼X射線成像儀」（LEIA）在軌試驗取得成功。但在工作了一段時間後，在軌試驗的CMOS出現了異常條紋。通過縝密的實驗，團隊基本得出結論，「這是一個由局部缺陷引發的個別案例，而非批量生產的問題。項目按計劃繼續向前推進。」

在「龍蝦眼」的研製中，國家天文台、北方夜視公司、上海技物所3間單位的科研團隊發揮各自優勢，通力合作，共同攻克了一個又一個技術難題，成功完成全部國產化的自主研製。