嫦娥五號月壤樣品發現奇特「蘑菇」　可從橄欖石表面向外生長

中國科學院院士、中國科學院廣州地球化學研究所研究員何宏平團隊，首次在嫦娥五號月壤樣品中觀察到一種奇特的晶體生長現象，發現月表的鉻鐵礦納米晶體可以像雨後的蘑菇一樣從橄欖石表面向外生長。



「蘑菇」生長結構示意圖。（中國科學報）

據《中國科學報》報道，結晶是人類生產生活中最重要的物理化學過程之一。傳統結晶生長過程均是在地球上觀察到的，但其他天體環境中的晶體生長是否有別於地球還不得而知。例如離地球最近的月球，由於沒有大氣層保護，其表面無時無刻不在遭受隕石和各種高能粒子的轟擊；在轟擊產生的極端高溫、高壓之下，月表晶體的粒徑、形貌、生長方式和礦物組合都與地表晶體具有明顯差異。

為探究這些奇特晶體生長現象的發生機制，研究團隊採用原位聚焦離子束製樣方法從嫦娥五號月壤角礫岩碎屑中提取樣品，使用裝載電子能量損失譜探測系統的高分辨透射電鏡，對樣品進行了微-納米級礦物學研究。他們在樣品中觀察到一種罕見的由鉻鐵礦-隕硫鐵納米球-零價鐵納米球組成的枝晶結構，如蘑菇一般從橄欖石表面垂直生長。

電鏡下的結構和成分分析揭示了該「蘑菇」結構形成的過程：一是碎屑遭受微隕石撞擊，其所含Fe2+發生歧化反應，在熔融玻璃中產生納米零價鐵球及Fe3+，同時產生納米硫化鐵球或其與零價鐵球的不混溶復合體；二是含鐵的納米球在高溫下與橄欖石發生定向附着；三是定向附着產生了具有高勢能的缺陷位點，橄欖石中的Cr3+和玻璃中的Fe2+向缺陷處聚集並結晶出鉻鐵礦；四是在非平衡條件下，鉻鐵礦以枝晶形態向玻璃中持續生長，將納米球向外頂出，直到體系能量消耗至無法跨越結晶的能壘為止。該過程得到了晶格失配度計算及熱力學模擬計算的支持。

嫦娥五號。（資料圖片）

「蘑菇」生長結構示意圖。（中國科學報）

該研究提出了一種發生在極端非平衡條件下的生長新機制，能夠利用原有物相內部的雜質離子，在原物相之間的非均質界面上產生新的礦物相。這一發現首次證明定向附着不僅可以發生在均相體系中，也可以發生在多相體系中，對現有非經典生長機制體系起到了重要的補充和開拓作用。

考慮到月球表面遭受撞擊的頻率很高，可以想見這種機制可能在月球風化層中普遍發生，從而影響月表的礦物組成和元素分布。同時，此類「蘑菇」結構的出現還可能作為極端非平衡結晶的指標，為後續針對無大氣天體表面及其他極端條件下的晶體生長機制研究提供參考。