穿特製內衣藏12公斤黃金粉末欲出境日本　4女1男一審獲刑

四女一男涉嫌將黃金粉末藏在特製內衣中，企圖從碼頭走私出境。涉案黃金粉末純度約為99.9%，重量共計12餘公斤，價值超過181萬元（人民幣，下同）。

上海市第三中級人民法院近日作出一審判決，以走私貴重金屬罪，分別判處5名被告囚6個月至2年不等。



上海市第三中級人民法院（下稱上海三中院）公布，2024年7月20日，被告呂某森、謝某璇、鄭某珊、鄭某秋、袁某君受他人雇傭，由呂某森作為押貨人員，夥同另外4人以在特製內衣中貼身藏匿的方式，欲乘坐郵輪將黃金粉末攜帶出境，每人可獲報酬5000港幣。

4名女被告將黃金粉末藏在特製內衣，企圖從碼頭走私出境。（微信公眾號＠案件聚焦）

4名女被告將黃金粉末藏在特製內衣，企圖從碼頭走私出境。（微信公眾號＠案件聚焦）

5人先乘坐汽車，將黃金粉末從廣東運到上海，之後企圖乘坐郵輪前往日本，後在吳淞國際郵輪碼頭被偵查人員當場抓獲。

經查，謝某璇、鄭某珊、鄭某秋、袁某君分別走私貴重金屬3236.79克、3242.67克、3244.18克、3237.04克，共計走私貴重金屬12,960.68克。經檢測，案涉貴重金屬為純度99.8%-99.9%的黃金粉末，價格認定為181萬餘元。

案涉貴重金屬為純度99.8%-99.9%的黃金粉末。（微信公眾號＠案件聚焦）

上海三中院審理後認為，5名被告以逃避海關監管的方式走私貴重金屬出境，其行為均已構成走私貴重金屬罪。5人到案後均如實供述，可以從輕處罰；且均認罪認罰，並於庭前預繳罰款，可從寬處理。

法院以走私貴重金屬罪，裁定呂某森入監2年，罰款10萬元；另外4人判囚6個月，並處相應的罰款。

上海市第三中級人民法院近日作出一審判決，以走私貴重金屬罪，分別判處5名被告囚6個月至2年不等。（微信公眾號＠上海第三中院）

法官表示，本案較以往的走私貴重金屬刑事案件而言，作案手段更為隱蔽，被告以特製內衣藏匿黃金粉末，並通過乘坐郵輪的方式企圖逃避海關的監管。走私黃金等貴重金屬的行為，不僅破壞國家有關金銀等貴重金屬出口的管理制度，還會危害國家貨幣幣值的穩定和對外貿易的發展。

《刑法》第一百五十一條就走私貴重金屬的行為作出相應規定，即走私黃金、白銀和其他貴重金屬的，處5年以上10年以下有期徒刑，並處罰金；情節較輕的，處5年以下有期徒刑，並處罰金；情節特別嚴重的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處沒收財產。