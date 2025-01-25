中國是「惡霸」？菲律賓推兒童漫畫教南海主權　中使館：政治操作

菲律賓政府於周五（24日）推出名為《胡恩老師說故事》（The Stories of Teacher Jun）的兒童漫畫書，該書內容涉及敏感的南海主權問題，重新點燃了中菲之間的爭端。漫畫書不僅強調了2016年國際海洋法法庭對南海主權的裁決，還試圖反駁中國的「虛假訊息」，這一行為引發了中國駐菲律賓大使館的強烈不滿，指責菲方進行政治操作。



綜合外媒報道，這本40頁的漫畫書旨在宣揚菲律賓以西的海域主權。故事圍繞一名父親因中國海警的阻撓而難以出海捕魚，以及胡恩老師如何用淺顯易懂的語言來探討複雜的領土爭端，並教育學生有關海洋區域、國際法及保護菲律賓海洋資源的重要性。

漫畫中一章特別強調了2016年南海仲裁案的重要性，指出中國對南海大部分海域的主權主張完全無效，儘管中國不承認該國際裁決。書中的虛構學生更將中國描繪為「惡霸」，並批評北京的行為「令人憤慨」。

這本40頁的漫畫書旨在宣揚菲律賓以西的海域主權。（Reuters）

報道又指，近期中國海警船與菲律賓海上勢力的衝突頻繁，令民眾擔憂。菲律賓國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）在新書發表會上表示，《胡恩老師說故事》旨在讓菲律賓人民更深入理解主權議題，同時對抗中國單方面的錯誤訊息。菲律賓海岸警衛隊發言人塔利拉（Jay Tarriela）則指出，發行英語和菲律賓語版本的漫畫書，旨在增強國民的愛國主義，特別是在面對中國侵蝕的情況下。

對此，中方回應指，這是菲方的政治操弄。