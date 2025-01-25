香港警隊赴四川大學招募港生　月薪最高可達9萬9500港元

內媒《九派新聞》報道，四川大學國際處暨港澳台辦獲悉，香港警察招募組將於2月27日至3月1日來到成都進行警察招募活動，歡迎2024/25學年及2025/26學年畢業的大學生，以及已經畢業的大學生參加此次招募活動。



據香港特區警務處，香港警察·內地大學招募快線曾於2024年前往廣東、福建、北京、上海等地進行宣講招募。

為方便內地就學的香港學生，香港警察自2022年11月起開始舉辦「香港警察·內地大學招募快線」活動。其中，2023年，共有686位港生報考，有137位港生透過遴選程序被錄用。

該通知指出，而這次「快線」包括警員小組面試及最後面試、警員中英文筆試、見習督察中英文作文筆試、基本法香港國安法測試，以及警隊學長計劃。

同時，為方便內地就學的香港學生投考警隊，並加快遴選流程，讓學生回港後可盡快完成餘下的遴選項目。此活動將採「試當真」的形式，若參加者成功通過相關測試，並在2025年8月31日前正式投考警隊，便可免卻相關考核。

投考者須為香港永久居民

另外，投考者須為香港特別行政區永久性居民，並符合相關學歷要求。同時，不同職位的薪資也有一定差別，督察每月55,465港元至99,500港元不等，警員每月薪資為28,940港元至49,035港元不等。