春節前夕　習近平等領導人看望胡錦濤朱鎔基溫家寶董建華等老同志

央視26日報道，中央領導層在春節前夕看望多名老同志。



報道指，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人，分別看望或委託有關方面負責同志，看望了胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、溫家寶、董建華等百多名老同志，向他們致以節日問候，祝願新春愉快、健康長壽。

報道指，老同志們對此表示感謝，高度評價黨中央過去一年的工作，對習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心衷心擁護。大家一致認為，在實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民沉著應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

老同志們希望全黨全軍全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，滿懷信心、迎難而上，求真務實、奮發有為，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而努力奮鬥。