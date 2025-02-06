中國科研團隊在南海1600米深處　精準投放高能水下中微子望遠鏡

中國科研團隊日前順利將高能水下中微子望遠鏡（HUNT）探測器單元樣機，佈放至南海1600米水深處的預定點位。



「深海勇士號」拍攝的探測器單元水中狀態。（科技日報）

據中國科學院高能物理研究所消息，來自該所、中國海洋大學和中國科學院聲學研究所等單位的科研人員，日前在南海順利完成高能水下中微子望遠鏡（HUNT）探測器單元樣機的佈放任務。

這些探測器單元樣機被精準投放至1600米水深處的預定點位，並成功接入國家重大科技基礎設施海底科學觀測網——南海海底觀測子網的電路與網絡系統，實現穩定正常運行。

高能水下中微子望遠鏡的構想由中國科學院高能所科研團隊提出，計劃建在千米以下的水底，旨在探測能量在十萬億電子伏特以上的中微子。

探測設備在甲板上，準備佈放。（科技日報）

中國科學院高能所科研團隊原創設計了探測器單元方案，歷時兩年成功研發新型探測器單元，並於2024年3月在俄羅斯貝加爾湖佈放12個探測器單元樣機，完成實地論證。今次佈放的探測器設備包括4個新型探測器單元和1個LED光源刻度單元等。

中國科學院高能物理研究所研究員陳明君說，今次全尺寸探測器單元樣機在中國南海的首次投放工作，為高能水下中微子望遠鏡項目在中國南海的預研築牢了根基，也為今年樣機陣列的實施提供了有力技術支撐。

陳明君續指，高能水下中微子望遠鏡探測器樣機陣列將覆蓋約600平方公里海域，預期兩年內觀測到中微子天體點源，十年內發現數十個中微子天體，從而引領中微子天文學發展。