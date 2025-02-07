中國核潛艇之父黃旭華逝世享壽99歲　開設計師登艇做深潛試驗先例

2月7日，黃旭華同志治喪工作委員會訃告稱，中國工程院院士黃旭華於2月6日在湖北武漢逝世，享年99歲。黃旭華是中國著名船舶專家、核潛艇研究設計專家，中國工程院首批院士、中國第一代核動力潛艇研製創始人之一。



中國工程院院士黃旭華。（中新社）

訃告稱，中國共產黨優秀黨員，中國工程院院士，共和國勳章、國家最高科學技術獎獲得者，全國道德模範，中國第一代核潛艇工程總設計師，中國船舶集團有限公司第七一九研究所原所長、黨委書記（代理）、名譽所長黃旭華同志，因病醫治無效，於2025年2月6日20時30分在湖北武漢逝世，享年99歲。

茲定於2025年2月10日（星期一）上午10時在湖北省武漢市武昌殯儀館舉行黃旭華同志遺體送別儀式。

黃旭華原本的志向是從醫救人，但在抗戰期間，中國被日軍戰機轟炸的經歷，讓他萌生了學航空學造軍艦用科學救國的想法，考取了上海交通大學造船系，並最終投身潛艇研製。（網絡圖片）

1926年，黃旭華出生於廣東省海豐縣的一個小鎮，小學畢業時，全面抗戰拉開了序幕。黃旭華在砲火和動盪中走過了他的少年和青年。黃旭華原本的志向是從醫救人，但在抗戰期間，中國被日軍戰機轟炸的經歷，讓他萌生了學航空學造軍艦用科學救國的想法，他當時心想「想轟炸就轟炸，因為我們國家太弱了！我要學航空、學造船，我要科學救國！」

此後，海邊出生的黃旭華，以造船系第一名的成績進入國立交通大學（今上海交通大學），學術成長由此起步。

2017年11月17日，習近平邀請當時93歲的黃旭華（左）坐在自己身邊合影。（新華社）

1958年，作為國家最高機密的中國核潛艇工程正式立項。這項絕密工程選中了當時34歲的黃旭華，他成了最早研製核潛艇的29人之一，從此隱姓埋名三十年，全身心投入核潛艇這一國之重器的研究和製造，並親自參加和完成了第一代核潛艇的深潛試驗。期間，為保密研製核潛艇，他隱姓埋名、徹底與家人親友斷絕聯繫，直至1987年才被長篇報告文學《赫赫而無名的人生》披露。

據了解，在核潛艇極限深潛試驗中，黃旭華親自上艇參與試驗，成為當時世界上核潛艇總設計師親自下水做深潛試驗的第一人。

1994年黃旭華當選為中國工程院院士。曾任前中國船舶工業總公司719研究所副總工程師、副所長、所長兼代理黨委書記、以及核潛艇工程副總設計師、總設計師、研究員、高級工程師等職。

黃旭華曾現身2018年春晚節目，為觀眾送上新春祝福。然而，一位微博網名「禚律師_a6j」的山東網民狠批他曾對父母不聞不問30年，更稱之為「老畜生」。事件引起廣泛關注，更惹來警方介入。警方根據《治安管理法》，給予辱罵者行政拘留10日、人民幣500元的處罰。

中國核潛艇之父黃旭華現身央視春晚節目。（央視）

2020年1月10日上午，中共中央、國務院在北京舉行國家科學技術獎勵大會。據悉，2019年中國科學技術獎共評選出296個項目和12名科技專家。其中，中國工程院院士黃旭華和中國科學院院士曾慶存分獲國家最高科學技術獎。習近平、李克強、王滬寧、韓正等出席大會並為獲獎者頒獎。

黃旭華與曾慶存獲2019年在國最高科學技術獎。（微博@央視新聞）

2017年頒布全國道德模範，習近平伸手攙扶「中國核潛艇之父」黃旭華，邀請他坐到自己身邊。（央視）

「全國導德模範代表」黃旭華不敵習近平盛情，受邀就座。（澎湃新聞）

習近平（前排左三））讓出身旁兩個座位，給黃大發（前排左一）及黃旭華（前排左二）坐下。（澎湃新聞）