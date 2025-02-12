31億巨貪！黑龍江雞西原副市長李傳良外逃6年　涉案金額全國之最

2月12日，最高法院檢察委員會委員、職務犯罪檢察廳廳長張曉津在聽證會時，披露了外逃美國的巨貪李傳良貪腐案的細節，表示黑龍江雞西原副市長李傳良已外逃6年多，其違法所得沒收案涉案金額逾31億元（人民幣，下同），系全國涉案金額最大的職務犯罪適用違法所得沒收程序案件。



2024年10月11日，《人民法院報》整版刊發了李傳良貪腐案的公告，引發社會關注。

張曉津透露，在該案的辦理中，推動違法所得應追盡追，該案辦理中追加認定李傳良違規幹預、插手工程建設，給國家造成經濟損失3100萬余元涉嫌濫用職權罪的事實，並依法提出沒收申請。緊抓關聯案件不放，不給腐敗犯罪分子可乘之機。近年來，檢察機關共起訴李傳良案關聯犯罪37件47人，為國家挽回經濟損失3億余元。

目前，牡丹江中院關於李傳良貪腐案的公告已發布4個月。根據公告，公告期為六個月。公告期滿後，李傳良違法所得案將依法審理，若李傳良仍未被抓捕回國，則面臨著缺席審判。

李傳良。（澎湃新聞）

公開資料顯示，李傳良出生於1963年9月，雞西本地人，早年在雞西市財政局工作，2003年7月出任雞西市財政局黨組書記、局長、市國資辦主任，2012年1月晉升雞西市副市長，2014年5月轉任鶴崗市副市長。2017年3月，不到54歲的李傳良辭去公職。辭職一年多後，2018年11月15日李傳良逃到海外。

據此前報道，李傳良逃到美國洛杉磯，並轉移部份涉案贓款。曾有海外媒體刊出他的專訪，李傳良表示自己長年在體制內工作，稱自己2014年就曾動念想退出中國共產黨，出逃是為推動中國民主化。

2020年7月10日，黑龍江省監察委員會對李傳良案立案調查。同年9月對外公布了李傳良案初步調查情況，稱李傳良涉嫌利用職務便利，通過騙取、侵吞等方式，貪污巨額國有資金；涉嫌收受他人賄賂；長期搞錢色交易。

據官方通報，李傳良涉嫌貪腐的行為，是在擔任雞西市財政局長、市政府副市長期間，也就是2003年7月至2014年4月這11年間。

2024年10月11日，《人民法院報》整版刊發牡丹江中院關於李傳良貪腐案的公告。牡丹江市人民檢察院認為，李傳良涉嫌4項罪名，分別是涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪，其中：涉嫌侵吞、騙取公共財物超29億元，受賄4892萬余元，挪用公款1.1億元，開公司攬工程違法所得7325萬余元。

人民法院報整版刊發牡丹江中院關於李傳良貪腐案的公告。

犯罪嫌疑人李傳良使用上述違法所得投入到其個人實際控制的公司、項目中，用於土地一級開發整理、房產開發、工程建設等以及購買房產、車輛、土地、設備等，案發後扣押、凍結資金共計人民幣140987.522529萬元、查封1021處房產，查封土地、灘塗27宗、查封林地8宗、扣押汽車38輛、扣押機械設備10台（套），凍結18家公司股權。

李傳良被查封的1021處房產，99%以上在雞西市，多在其被查封的公司名下；還有2處被查房產涉及保障房項目，此外，在北京、三亞也有別墅、住宅被查封。

針對李傳良的追逃追贓，自2020年底警方對其通緝以來就一直進行中，中央紀檢委曾刊文指出，「我們相信，李傳良人贓俱獲只是事件問題。世上沒有法外之地，更沒有避罪天堂。奉勸包括李傳良在內的所有外逃腐敗分子，投案自首、爭取寬大處理才是唯一正確的出路。」

數據顯示，截至2024年12月15日，檢察機關對21名外逃腐敗官員作出逮捕決定。對12名外逃歸案職務犯罪嫌疑人依法提起公訴，其中「紅通人員」8人。積極適用刑事特別程序，對12名逃匿、死亡的貪污賄賂犯罪嫌疑人提出違法所得沒收申請。