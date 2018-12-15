【華為孟晚舟被捕】憂遭抵制？　Canada Goose北京旗艦店延遲開業

華為「太子女」孟晚舟被加拿大應美國要求拘捕後，中國政府隨即將兩名在華加拿大公民，以涉嫌從事危害國家安全活動為由拘捕，中加關係頓生變數。 禍不單行，加拿大著名冬季服裝奢侈品牌「Canada Goose」（內地稱「加拿大鵝」），其中國內地首間門市原定在周六（15日）開業，惟突然傳出要推遲，官方解釋是「施工的緣故」。

Canada Goose曾在三里屯設立「快閃門市」。（網上圖片）

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有網民在周五（14日）下午在Canada Goose的官方微博上留言，查詢位於北京三里屯的旗艦店的開業時間，未料隨後就獲回覆稱「因施工的緣故會推遲開業時間」，具體開業時間有待另行通知。有內地傳媒引述分析人士指出，Canada Goose的開業計劃近期已經渺茫，部分原因是有投資者擔心孟晚舟事件或會導致中國消費者對加拿大品牌產生不滿情緒，甚至發起抵制。事實上，Canada Goose的股價近期接連暴跌，近4個交易日市值蒸發15億美元。

資料顯示，Canada Goose於1967年在多倫多的一間小倉庫中成立，時至今日已成為全球著名的奢侈品品牌，並於2017年上市。Canada Goose的眾多產品中，尤以羽絨服裝最為人所熟知，平均一件羽絨服索價6000元人民幣以上。而據Canada Goose在2018年的財務報表顯示，中國市場將是其未來主要發力的目標之一，更列明「在大中華地區繼續品牌擴建」。例如在今年5月，Canada Goose宣布在上海設立辦事處，10月時更在香港開設大中華區首間門市店，並在購物網站「天貓」上開設網上旗艦店。

（綜合報道）