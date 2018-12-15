【中梵關係】教宗要求為大局犧牲　地下主教郭希錦讓正權主教職位

中國與梵蒂岡今年9月歷史性達成一項主教任命臨時協議後，近日終出現首宗由教廷主導的人事調度。 當中，閩東教區地下主教郭希錦轉任輔理主教，已將正權主教讓位給甫被教宗赦免的愛國教會主教詹思祿。12月12日，郭希錦向教區神職人員透露這則消息。

郭希錦（左）、詹思祿（右）與教宗特使切利主教（中）合影 。（亞洲新聞）

儀式於釣魚台國賓館舉行

儀式由教宗特使切利主教（Claudio Maria Celli）主持。據亞洲新聞（Asia News）報道，切利告訴郭希錦，是教宗方濟各本人要求郭希錦服從，「為中國教會的大局作出犧牲」。

中梵官方都未出面說明此次人事變動，但儀式舉行的方式則相當高調，有別以往祝聖主教儀式都在教堂舉行，這次交接地點設置於專門接待外國領導人的北京釣魚台國賓館，並由教廷代表團長切利見證。

報道指，教宗方濟各本人要求郭希錦服從，「為中國教會的大局作出犧牲」。（路透社）

教友憂閩東地下教會將不復存在

報道指，此人事案早於一年前已敲定，切利轉達郭希錦，教宗方濟各要求他走出這一步，否則中梵協議將無法簽署，中國就會繼續出現更多非法主教，不利中國教會走向合一。教宗方濟各也對郭希錦表達欣賞，囑咐他要繼續親自牧養閩東教區原屬地下團體的堂區，並做好與詹思祿的共融工作。據悉，閩東教區總共約有逾9萬名教友，當中至少有8萬人屬於地下教會，地下教會有45位神父，愛國教會只有12位神父。

在北京會議上，切利也宣布高齡88歲的汕頭地下主教莊建堅將退休，讓位給另一位剛被教宗赦免的愛國主教黃炳章。報道指，不少地下教友對此感到失望，擔心堅持了四十多年的閩東地下教會將不再存在，不過也有教友肯定郭希錦向教宗表現了絕對服從。