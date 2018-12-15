【章瑩穎失蹤案】辯方主張聯邦政府欠案件管轄權　籲撤銷死刑指控

中國訪問學者章瑩穎在美國被綁架失蹤案再有新進展，控辯雙方當地時間14日進行首輪審前聆訊。 當中替疑犯克里斯滕森（Brendt Christensen）辯護的辯方律師就指，聯邦政府在案件中缺乏管轄權，因此主張撤銷此前的死刑指控，並提到在這種情況下聯邦政府尋求死刑的判決是違憲的。

章瑩穎生前與家人的合照。（資料圖片）

有美媒指出，雖然法官沒有對此次的審前動議作出任何正式裁決，但他打算支持聯邦政府。法官指出，疑犯在涉嫌的綁架行動中使用了手機，因此成為了該案應在聯邦法院系統，而非州級系統審理的理由。

此次的聽證會持續了3個小時，辯方一再指責聯邦政府接管此案的唯一目的就是尋求死刑，因為案發地伊利諾伊州於2011年宣布廢除死刑。辯護律師羅伯特·塔克指：「這是為了尋求死刑，因而將一個典型的州級犯罪變成了聯邦級別的犯罪。」

圖為章瑩穎案疑犯基斯騰森（Brendt Christensen）。（資料圖片）

而聯邦檢察官尤金·米勒則否認，並指無論聯邦調查局（FBI）何時調查案件，聯邦政府的檢察官都會介入。檢察官還指出，疑犯克里斯滕森（Brendt Christensen）在涉嫌綁架中使用手機，就導致案件進入了聯邦法院系統的管轄範圍。

據早前報道，章瑩穎於2017年6月9日下午在美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校內，登上一輛黑色私家車後失蹤，至今下落不明。警方在該月底拘捕疑犯克里斯滕森，並認為章瑩穎已經死亡。克里斯滕森目前被起訴3項罪名，分別是一項綁架致人死亡罪及兩項向FBI（聯邦調查局）提供虛假陳述，前者最高可被判終身監禁或死刑，目前此案已經延期到了2019年4月2日開始審判，不過控辯雙方本周內會先舉行多次聆訊。

（海外網）