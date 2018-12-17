【生死成迷】台灣清大女陸生印尼潛水失蹤　救援人員搜索8日無果

台灣清華大學一名女陸生張秋玨，於本月9日在印尼浮潛時失蹤。當地救災機構指出，目前仍在搜索，但沒有任何發現，研判張秋玨已隨海流漂向他處。

張秋珏清大研究所學長在微博發出尋人啟事，他說秋珏通英語和西班牙語，曾獨自一人在印度做田野工作，對人類學研究非常執著。（張秋珏臉書）

根據內媒《澎湃新聞》報道，上海26歲女生張秋珏，目前在台灣清華大學人類學研究所就讀碩士，她的同學透露，張秋珏本月1日到印尼參加藝術家友人的活動，9日在峇里島的龍目島浮潛時傳出失聯。

事實上，12月10日，清大人類學研究所李教授自稱，曾在臉書收到名為「HM Achyaf」傳來的求助訊息，說有緊急狀況，要求提供張秋珏家屬的聯絡方式。當時，李教授不確定訊息的真假，將訊息轉發至張女信箱求證，並轉告所內師生。但清大同學試圖聯絡張秋珏，都沒有獲得回應。

據瞭解，印尼龍目島馬打蘭（Mataram）搜尋及救難機構公關部門官員索里英（Solihin）表示，搜救人員及潛水員持續搜索，但目前為止沒有任何發現。

索里英指出，張秋玨失蹤一帶的海面下，幾乎沒有什麼珊瑚，因此身體被珊瑚勾住的機率相當小，研判張秋玨可能已經隨海流漂向其他地方。目前，搜救團隊將鎖定吉利阿爾島北方和東方一帶進行搜索。

同時，索里英表示，根據搜救的標準作業程序，如果搜索7天都沒有發現，搜索行動將會終止，但搜救團隊會視實際情形，考慮是否再延長搜索3天。

中國駐登巴薩總領事館龍目島聯絡員譚先生接受媒體採訪表示，有消息指張秋珏水性不太好。至於那天她到底有沒有下水，譚先生稱並不清楚。據稱，張秋珏的父親最快12月20日到達當地。張父表示，已和中國駐印尼大使館取得聯絡，將於12月17日辦理護照。

（澎湃新聞、中央社、新京報）