國務院前發言人袁木逝世享年90歲　六四期間多次與學生對話

在1989年六四事件後曾稱「天安門沒一個人死亡」的國務院研究室前主任兼前發言人袁木，本月13日在北京逝世，終年90歲。

國務院研究室前主任及前發言人袁木，本月13日逝世，終年90歲。（網上圖片）

公開資料顯示，袁木出生於1928年1月1日，江蘇興化人，生前曾任國務院研究室主任兼國務院發言人、第八屆全國政協常委等職務。據了解，國務院研究室是承擔綜合性政策研究和決策諮詢任務、為國務院主要領導服務的國務院辦事機構。

六四事件前，袁木作為國務院發言人多次代表政府和學生對話。1989年在6月6日，袁木發布「六四事件」一些不完全的暫時統計數字，稱：「死亡情況，軍隊和地方加在一起的初步統計數字是近三百人，其中包括部隊的戰士，包括罪有應得的歹徒，也包括誤傷的群眾，當中包括23名是北京各個大學的學生。」

同年6月17日，袁木在接受美國電視記者採訪時表示，戒嚴部隊在天安門廣場執行清場任務的過程中「沒有死一個人，沒有軋傷一個人。」

多年之後，他的妻子、前光明日報編輯王鶴稱，這些數字是李鵬當年向袁木轉達中央政治局常委的決定，責任不在她的丈夫。