中國南極科考隊發現機場選址區　或將在此建永久機場

中國第35次南極科學考察隊近日在南極冰蓋考察時，發現一處適合建設大型機場的成片藍冰區。科考隊對此將展開進一步勘探考察。 此前，《科技日報》曾報道稱，中國早在3年前已計劃在南極建造永久機場，是次考察的任務之一即為就此在南極冰蓋開工建設。

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當冰層深度超過1200米時，巨大的壓力使冰中的氣泡消失，細小的冰晶體融合擴大成巨大的單晶冰，即藍冰。

本次發現的這片藍冰區位於中國南極內陸考察出發基地西南方向直線距離約10公里處。科考隊員利用冰鑽，初步了解了冰的厚度等情況。

據中國第35次南極科考隊領隊孫波介紹，藍冰機場可直接滿足各類大型飛機的起降要求，且飛機原有的起落裝置並不需要改造。目前，各國在南極共建有8個藍冰機場。

藍冰擁有良好的承載力、抗衝擊性和穩定性。「美國的戰略運輸機環球霸王C17和大力神C130、俄羅斯的伊爾76運輸機和我國的運20大型運輸機，以及諸如空客和波音等超遠端商業飛機，都可在藍冰機場安全起降。」孫波說。

中國「雪鷹601」極地固定翼飛機。（網上圖片）

目前，中國還未在南極建立自己的機場，這給科研人員和科研工作帶來了很多困難。比如目前科學人員只能乘船前往，速度較慢，此外，科研人員也只能從國內購買一些容易保存的蔬菜帶到南極，或者依靠澳洲等途經國家的補給。

《科技日報》此前報導指，在南極建立機場難度很大：首先是位置特殊，因為機場備選位置位於冰蓋，而冰蓋運動的，要建永久機場，首先要找到一個冰蓋運動比較均一且流速較小的區域；其次，冰蓋上覆蓋的幾米至幾十米厚的積雪無法滿足起降要求，需要對積雪進行「改造」，先用雪鏟、吹雪機對積雪進行初步處理，然後用壓雪機壓實，再輔以雪犁，將積雪變成摩擦力大的粒雪表面。如此反復，難度很高。

（新華社、科技日報）