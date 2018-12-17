中船重工原總經理孫波被「雙開」：背離黨中央要求

據中紀委國家監委網站消息，中國船舶重工集團有限公司原黨組副書記、總經理孫波違反政治紀律和政治規矩，背離黨中央的要求，弄虛作假，損害國有企業利益，違反八項規定，為親友謀取利益並涉嫌受賄，中紀委決定給予孫波開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分。

中紀委國家監委網站通告稱，孫波違反政治紀律和政治規矩，背離黨中央的要求，弄虛作假，損害國有企業利益；在接受巡視期間，隱瞞實情，欺騙組織；理想信念動搖，長期搞封建迷信活動。違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請。違反組織紀律，接受組織談話時，不如實向組織說明問題，利用職務便利，為其家屬違規調動工作。違反廉潔紀律，違規為親友經營活動謀取利益。濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失，涉嫌國有公司人員濫用職權罪；利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪。

通告稱，孫波對黨不忠誠不老實，搞權錢交易，收受賄賂，且在十八大後不收斂、不收手，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，應予嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予孫波開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

據悉，孫波1961年生，2012年4月任中國船舶重工集團公司副總經理。2015年3月任中國船舶重工集團公司董事、總經理、黨組副書記。