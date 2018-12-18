習近平：改革開放是偉大革命　是中華民族復興里程碑

慶祝改革開放40周年大會12月18日上午10時在北京人民大會堂舉行。中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持大會，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表講話。 習近平在講話中回顧了中共建政以來歷史，指改革開放取得了巨大成就，並多次強調要堅持中共領導，中國亦須堅持自己的道路。

大會會場。（新華社）

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大會開始後，中共中央政治局常委王滬寧宣讀《中共中央、國務院關於表彰改革開放傑出貢獻人員的決定》。《決定》指，中共中央、國務院決定，授予于敏等100人改革先鋒稱號，頒授改革先鋒獎章；同時向10名國際友人頒授中國改革友誼獎章。

據悉，原全國政協副主席霍英東、原香港中華總商會會長王寬誠、原世界衛生組織總幹事陳馮富珍、金利來集團創辦人兼董事會主席曾憲梓等港人亦在表彰之列。習近平還為陳馮富珍親自頒獎。

頒獎結束後，習近平發表講話。

習近平在講話中指，改革開放是中共一次「偉大覺醒」，孕育了中共「理論到實踐的偉大創造」，改革開放也是「偉大革命」，推動了中國特色社會主義事業的「偉大飛躍」。

習近平指，建立中國共產黨，成立中華人民共和國，推進改革開放，是五四運動以來中國發生的三大歷史性事件，是「中華民族偉大復興的三大里程碑」。

習近平表示，中共十一屆三中全會開啟了改革開放和社會主義現代化的偉大征程。（影片截圖）

習近平在講話中回顧了中共歷史，指毛澤東成功實現了中國歷史上「最深刻最偉大的社會變革」，為當代中國一切發展進步奠定了根本政治前提和制度基礎。鄧小平確立社會主義初級階段基本路線，明確提出走自己的路、建設中國特色社會主義，「科學回答了建設中國特色社會主義的一系列基本問題」，「成功開創了中國特色社會主義」。

習近平在講話中亦指出，江澤民時期形成了「三個代表」思想，「捍衛了中國特色社會主義，開創全面改革開放新局面」；胡錦濤時期「形成了科學發展觀，抓住重要戰略機遇期」，「成功在新的歷史起點上堅持和發展了中國特色社會主義」。

習近平又回顧了中共十八大以來成就，他指十八大後中央「深刻回答了新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義、怎樣堅持和發展中國特色社會主義這個重大時代課題，形成了新時代中國特色社會主義思想」，他稱，十八大以來中共推出1600多項改革方案，改革呈現全面發力、縱深推進。

大會現場。（影片截圖）

習近平指，40年來，中國國內生產總值由3679億元（人民幣，下同）增長到2017年的82.7萬億元，國內生產總值佔世界生產總值的比重由改革開放之初的1.8%上升到15.2%，多年來對世界經濟增長貢獻率超過30%。他還表示，中國主要農產品產量躍居世界前列，建立了全世界最完整的現代工業體系。

習近平又稱，40年來，政治方面，中國不斷深化政治體制改革，全面依法治國深入推進，人權事業全面發展，愛國統一戰線更加鞏固；在文化方面，全民族理想信念和文化自信不斷增強，國家文化軟實力和中華文化影響力大幅提升。

習近平又提到，中國40年來始終堅持推進和平統一，實施「一國兩制」基本方針，相繼恢復對香港、澳門行使主權，洗雪了中華民族百年屈辱；堅持一個中國原則和「九二共識」，加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸關係和平發展，堅決反對和遏制台獨分裂勢力，牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權。

外交方面，習近平指中國日益走近世界舞台中央，成為國際社會公認的世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者；他亦提及反腐運動，指中國以零容忍態度嚴厲懲治腐敗，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利。

習近平特別強調，中國40年來取得的成就「不是天上掉下來的，更不是別人恩賜施捨的」，而是全黨全國各族人民用勤勞、智慧、勇氣幹出來的。

習近平指，改革開放40年的實踐證明中共基本理論、基本路線、基本方略完全正確，並稱改革開放是「黨和人民大踏步趕上時代的重要法寶」。

大會上，國家領導人為對改革開放有傑出貢獻人員頒獎。（新華社）

習近平又表示，改革開放40年積累的經驗必須長期堅持，在實踐中不斷豐富和發展：

第一，必須堅持黨對一切工作的領導，不斷加強和改善党的領導；第二，必須堅持以人民為中心，不斷實現人民對美好生活的嚮往；第三，必須堅持馬克思主義指導地位，推進理論創新；第四，必須堅持走中國特色社會主義道路，不斷發展中國特色社會主義，「沒有可以奉為金科玉律的教科書，沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺」；第五，必須堅持完善和發展中國特色社會主義制度，不斷發揮和增強中國制度優勢；第六，必須堅持以發展為第一要務，增強中國綜合國力；第七，必須堅持擴大開放，不斷建設人類命運共同體；第八，必須堅持全面從嚴治黨；第九，必須堅持辯證唯物主義和歷史唯物主義方法論，決不能在根本性問題上出現顛覆性錯誤。

大會現場懸掛的橫幅。（影片截圖）

習近平又指，堅持富國和強軍相統一，建設同中國國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊，是社會主義現代化建設的戰略任務。

習近平提到「一國兩制」，他指「一國兩制」偉大構想具有強大生命力，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，完善與基本法實施相關的制度和機制，保持香港、澳門長期繁榮穩定，支持和推動香港、澳門更好融入國家發展大局，讓香港、澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任、共用祖國繁榮富強的偉大榮光。

他說，要堅持一個中國原則和「九二共識」，鞏固和發展兩岸關係和平發展的基礎，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。我們有堅定的政治決心和強大能力維護國家主權和領土完整，祖國的神聖領土一寸都不能分裂出去。

習近平稱，中國「這麼大一個國家，就應該有雄心壯志」。習近平指，信仰、信念、信心，中國人民和中華民族在歷史進程中積累的強大能量已經充分爆發出來了，為實現中華民族偉大復興提供了勢不可擋的磅礴力量。

習近平最後表示，中國要「创造让世界刮目相看的新的更大奇迹」。