【有片】709被捕律師家屬削髮抗議當局違法　香港大律師公會聲援

李文足、王峭嶺、劉二敏、原姍姍四名709被捕律師的家屬，昨日（12月17日）在公眾場合削去頭髮，抗議內地司法機關違法辦理王全璋等維權律師的案件。 香港大律師公會今日亦發聲明，要求當局釋放王全璋。

李文足、王峭嶺、劉二敏、原姍姍四位709被捕律師的家屬，將很多女性都珍而重之的頭髮一剪而盡，藉此抗議內地的司法部門無法無天。

我們可以無髮，你們不可無法。 李文足、王峭嶺、劉二敏、原姍姍 709被捕律師的家屬

李文足接受傳媒採訪時指，身邊的人大多反對她們削髮，認為她們太醜了，但李文足就這樣回應。

如果你是王全璋，當你被迫害三年半，你出來看見你的親人這樣為你呼籲，你會覺得她是美還是醜？ 李文足 被捕維權律師王全璋妻子

李文足等共四人昨日到位於北京的最高人民法院，抗議天津市第二中级人民法院違法辦案，又要求調查多名律師被拘留期間遭遇酷刑的事件。

內地維權律師王全璋三年前被捕，至今仍未被公開審判，其妻子李文足一直未能與丈夫會面，過去超過30次向司法部門申訴王全璋被違法拘捕，亦未被接納。

另外，香港大律師公會發聲明要求當局釋放王全璋。聲明指王全璋至今被囚禁超過 3 年，期間與外界隔絕，但仍未有啟動任何法庭程序處理其控罪，同時關注王先生因長期被扣押而健康情況。公會相信中國內地負責該案審訊的有關當局，檢察官及法官清楚了解及會嚴格遵守程序公義，並尊重所有中國公民的的基本權利。

（路透社／有線電視）