山東菏澤成內地首個解除住房限售城市　至少95城繼續執行

2017年3月以來，內地抑制樓市投機的「限售」調控政策出現首個鬆綁跡象。 12月18日晚間，山東省菏澤市住房和城鄉建設局發佈《關於推進全市棚戶區改造和促進房地產市場平穩健康發展的通知》（以下簡稱「通知」），通知第六條明確規定：取消新購住房限制轉讓措施。 這是內地首個宣布取消住宅限售措施的城市，而據內地媒體統計，仍有95個城市繼續限制住宅銷售。

通知稱，取消《菏澤市人民政府辦公室關於進一步加強房地產市場調控工作的通知》（菏政辦發〔2017〕42號）中「對主城區和住房成交量高、房價穩控壓力大的縣區實行新購住房限制轉讓措施，即所購買的新建商品住房和二手住房取得產權證書至少滿2年後方可上市交易，非本地居民購房限制轉讓時間不少於3年」的規定。

此次調整距離該市政策出台僅有一年多時間。

這也是全國首個明確宣布取消住宅限售措施的城市。

回顧樓市調控政策可以發現，2016年9月底以來，從中央到地方都陸續出台以「打壓、收緊」為基調的調控政策，自此「調控補丁」頻出。伴隨著山東菏澤首個解除住房限售政策，後續是否有地方政府跟進成為關注點之一。

不過，不少業內人士認為，從政策預期看，寬鬆政策全面出現可能性不大。

（澎湃新聞）