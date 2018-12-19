加駐華使館微博紀念《人權宣言》　暗指劉曉波及《零八憲章》

加拿大駐華大使館於昨（18）日在新浪微博發文，表示要紀念一份重要的「人權文件」發布10周年，隨後稱「它由一位著名的中國作家起草，該作家後來獲得諾貝爾獎」，被認為暗指去年逝世的諾貝爾獎得主劉曉波及其參與修改並簽署的《零八憲章》。

加拿大使館發布的微博。（微博截圖）

加拿大駐華大使館微博於昨日下午1時許發文，內容是：「本月，我們紀念《世界人權宣言》誕生70周年。但這並不是12月10日發布的唯一重要的人權文件。事實上，還有另一個同樣重要的文件，今年是它發布十周年。它由一位著名的中國作家起草，該作家後來獲得諾貝爾獎。你能猜出是誰嗎？」微博還附有多張捷克前總統哈維爾的照片，並稱「提示：他從圖片中的人物瓦茨拉夫．哈維爾的作品中汲取到靈感」。

因此，有不少推測，文中雖未直接點名，但明顯指的是劉曉波和《零八憲章》。

不過，該文一發出，即刻引發熱議，更有眾多網民留言謾罵。尤其，最近華為首席財務官（CFO）孟晚舟在加拿大被捕，有網民就此質疑加拿大有何資格談人權，並質疑加拿大使館動機。

目前，該微博雖然仍可以看到，但評論和轉發均已被屏蔽。

2008年12月，劉曉波等人仿照哈維爾於1977年發布的《七七憲章》，聯名簽署並發布《零八憲章》，呼籲以自由、人權、平等普世價值，主張修改中國憲法、實行分權制衡，實現立法民主，司法獨立等。

《零八憲章》起草後，劉曉波在2008年12月8日被以「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」刑事拘留，2009年12月25日，北京市第一中級人民法院以煽動顛覆國家政權罪判處他有期徒刑11年，剝奪政治權利兩年。2010年，劉曉波獲諾貝爾和平獎。2017年7月13日，中國官方公佈，劉曉波因多臟器功能衰竭，經搶救無效死亡。