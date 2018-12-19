中國人大教授演講批評經濟政策　影片瘋傳後遭下架

中國經濟學者向松祚於16日演說，對中國的經濟政策提出批評，認為當局應深刻反思。由於向松祚的演講內容直言無諱，且演講影片被內地網友熱議瘋傳，目前該影片已在內地網絡遭大面積刪除。

中國人大學者向松祚日前演講指出，中共對於國內經濟問題有誤判，該影片隨即被下令刪除。（視覺中國）

中國人民大學國際貨幣研究所理事兼副所長向松祚，最近在中國人民大學以「40年來未有之大變局？中國經濟趨勢展望」為題發表演說，並指出，中國在經濟下滑、中美貿易戰與民間企業遭受重創方面出現3個誤判。

首先，向松祚認為，中國今年經濟下滑壓力持續增加，從第2季開始，各項數據全面走軟，工業成長不如預期，固定資產投資的成長速度也創2000年以來新低。

其次，向松祚指出，中美貿易戰也同樣出現誤判，中國對中美貿易摩擦、中美貿易戰形勢，以及對國際情勢判斷，都值得深刻反思。他認為，中美的貿易摩擦既非貿易戰，也不是經濟戰，而是中美兩國之間價值觀的嚴重衝突。中美關係現在走到了一個十字路口，也面臨了巨大的歷史考驗。

接著，向松祚以華為財務長孟晚舟在加拿大被捕為例，說明國外媒體均報導美國的盟國全面圍堵華為，這已並非是簡單的貿易與經濟問題。中國現在的國際戰略機遇正在快速的衰退。

最後，向松祚在演說中也提及中國經濟面臨的諸如避免經濟成長出現斷崖式的減速、防範系統性金融危機等6個主要內部挑戰，以及3個主要外部挑戰。他強調，因應主要外部挑戰的最重要問題，則是要如何妥善處理中美貿易摩擦，維持和改善中美關係，實現合作共贏，避免局部或全面冷戰。

由於向松祚的演說細數中國經濟面臨的問題，受到內地網友高度關注，透過網路轉發這段演說影片，並在社群網站中瘋傳。但據傳，因向松祚所講述的內容涉及敏感，上傳網路的影片已被中共中宣部下令刪除。

（中央社）