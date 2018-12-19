疑似圓明園「龍首」在法國2135萬拍出　由華人買家購得

英法聯軍時被掠奪一空的圓明園12生肖獸首近年來陸續出現在國際拍賣會上，而始終未曝過光的「龍首」曾傳出被人收藏在台灣。但據內媒報導，「龍首」前天疑似出現在法國一小型拍賣場上，被一名華人買家以240萬（歐元，下同，約合2135萬港元）買下。

據早前報導，法國拍賣公司Tessier & Sarrou前（17）日下午對此座疑為圓明園「龍首」進行拍賣。根據官網介紹，此雕塑為「青銅龍首，棕色銅綠，圓形頸部飾有精細輪廓的鱗片，嘴巴張開，露出牙齒，睜大眼睛，正面有兩隻角和大耳朵。高為40公分，長度為45公分」。

原本預計拍賣價為2至3萬，但最後被一名華人買家以240萬歐元買下。中國圓明園學會學術專業委員會委員劉陽表示，雖然目前外界無法確認此物是否真為圓明園「龍首」，但因為它的大小、材質均與已經現身的幾座獸首一致，且前任收藏者身份十分具備說服力。

劉陽特別強調，「相比其他幾座已知的獸首，龍首的傳承脈絡是最清晰的，自19世紀起就一直被法國德薩·馬雷家族收藏，康特·德薩馬雷本人曾在19世紀晚期擔任法國駐華參贊，收藏了許多圓明園相關文物。」

上海博物館研究員、青銅器研究專家周亞表示，僅憑現有資料，很難確定這件龍首是否就是圓明園的十二生肖龍首銅像。因為現在沒有人見過圓明園的龍首到底長什麼樣，也沒有史料可依據。

周亞表示，「從工藝角度看，我覺得還是有些問題，像其他幾個已知的獸首，如馬首、猴首、豬首等都看上去相對比較簡潔，不像龍首有這麼繁複的紋飾。所以風格上稍微有所區別。從它的鏽色和銅質來看，確實是有一些年限，有點像那個時期做的銅器。從尺寸來看，與其它幾件獸首相差無幾。但是要肯定它是圓明園十二獸首中的龍首，我覺得現在資料是不充分的。」

據悉，已知的圓明園十二生肖獸首的下落，兔首和鼠首現收藏於中國國家博物館，豬首、猴首、牛首和虎首現收藏於保利藝術博物館，馬首現存澳門何鴻燊家族。而龍首、蛇首、雞首、狗首、羊首此前一直下落不明，也從未現身。曾有媒體報導稱，龍首保存於台灣，對此劉陽與周亞都表示未曾聽聞。

已故中國文物學會名譽會長、國家文物局古建築專家組組長羅哲文生前受訪時曾說，其實圓明園獸首根本算不上國寶，「作為龐大的圓明園建築無數構件之一，圓明園大水法中的12生肖也就是噴水龍頭而已，獸首的價值主要是歷史的罪證，要防止國內外一些機構聯手利用罪證做交易，用罪惡牟暴利，是可恥的」。

（北京青年網）