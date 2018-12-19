【幽靈船？】浙江漁民東海發現豪華遊艇　船上空無一人或曾遭撞擊

12月18日，浙江浙岱03158號漁船在東海海域進行拖網作業時，發現了一條漂流在海上的無人遊艇。該遊艇外觀有些破損，可能受到過撞擊，纜繩也斷了，船艙內一片寂靜，沒有船員。船員判斷，這原是一條往返韓國釜山到日本福岡遊艇。目前，漁民已經向浙江當地政府報告此事。

涉事遊艇。（都市快報）

據悉，事發海域距離浙江舟山市岱山魚港300多海哩。12月18日凌晨3點開始，浙岱03158號漁船，在這個海區進行拖網作業。

「從凌晨3點到早晨6點，在拖網過程中，發現了一條漂流在海上的無人遊輪（遊艇）。」浙岱03158號船長王衛平介紹，他們發現這條遊艇時，天色黑暗，這條遊艇正好在漁船的行進線路上。

「我們用船上到喇叭對這條船進行喊話，但沒有得到回應。」船員說，之後，兩船靠近，漁民們用燈光照射，對這條船進行了查看：「外觀有些破損，應該是受到過一些撞擊，纜繩也斷了。」

遊艇上靜悄悄的，船員們登上遊艇，向船艙內喊話，但沒有答覆。據當時登船喊話的船員介紹，這條遊艇內部設施保存良好，而且非常豪華。「駕駛艙跟飛機的駕駛艙一樣。」

事發海域。（都市快報）

根據遊艇上發現的文字，船員們判斷，這原是一條往返于韓國釜山到日本福岡的遊艇。

因為是海上漂浮的無人船隻，船長王衛平和船員們經過商議之後，決定第一時間向政府機關報告這件事情，然後用漁船把這條遊艇拖回岸邊。

目前，王衛平的浙岱03158號漁船正用纜繩牽引著這條無人遊艇往舟山漁港行進，王衛平說，回到漁港大約還需要3天到4天時間。

（都市快報）