發改委新規出爐：嚴禁新建獨立燃油汽車企業

中國國家發改委網站於昨（18）日發布《汽車產業投資管理規定》，自2019年1月10日起，明確禁止新建獨立燃油汽車企業，嚴格控制新增傳統燃油汽車產能。同時，嚴格新建純電動汽車企業投資專案管理，防範盲目布點和低水準重複建設。

發改委發布《汽車產業投資管理規定》。（網站截圖）

據早前報道，中國國家發改委指出，此前所訂定的《汽車產業投資管理規定》已經由發改委主任辦公會議審議通過，確定自2019年1月10日起施行。

依照最新《規定》，新建中/外合資轎車生產企業項目、新建純電動乘用車生產企業（現有汽車企業跨類生產純電動乘用車）項目，及其餘由省級政府核准的汽車投資項目，均不再實行「核准」管理，調整為「備案」管理。

發改委有關負責人表示，實施汽車產業投資項目核准的初衷是，合理配置生產要素，推動產業集聚高效發展。目前，中國汽車產業布局基本完成，已形成數家大型企業集團主導汽車產業發展的格局，骨幹企業自主配置生產要素的能力顯著增強，繼續實施事前核准的必要性明顯降低。

與此同時，新一輪產業變革正蓬勃興起，汽車產業發展方式發生重大變化，市場主體趨於多元，跨界融合特徵明顯，需要積極探索、大膽創新，繼續實施事前核准已難適應新形勢新要求。此外，汽車產業多頭管理問題突出，事前許可繁多，行政效率低下，企業負擔較重，社會反映強烈，因此，將相關法令調整，並於明年實施。