農業部官員否認吃「特供」非轉基因食品　安徽媒體嗆：我信你個鬼

12月19日，中國農業農村部副部長張桃林於例行記者會上，否認農業部食堂吃「特供」非轉基因食物。對此，內媒《安徽日報》下轄《新安晚報》微博轉發相關新聞稱，「我信你個鬼，你個糟老頭子壞得很。」

許多網民紛紛轉分享該則訊息，並大讚《新安日報》。

國務院新聞辦公室於今（19）日上午10時舉行例行記者會。

據了解，現場鳳凰衛視記者問及，「近期網上傳農業部的食堂是不吃轉基因的，尤其是腐竹、食用油都必須是非轉基因的，不知道是否可以證實，如何作評價？轉基因大家都比較敏感，對轉基因食品的安全性如何看待？」

對此，中國農業農村部副部長張桃林「否認」農業部食堂不吃「轉基因」。張桃林表示，「轉基因問題大家都很關注。關於我們食堂吃不吃轉基因，或者我們食堂是不是有特供問題？就我了解，我們沒有專門的特殊供應管道，我們所吃的東西跟大家一樣，都是從市場上購買的。」

隨後，安徽省《安徽日報》報業集團主辦的省級晚報《新安晚報》微博轉發相關新聞稱，「我信你個鬼，你個糟老頭子壞得很。」

據資料顯示，《新安晚報》是《安徽日報》報業集團主辦的省級晚報，1993年創刊，每天平均64個版塊以上。目前，《新安晚報》在安徽省日發行量70多萬份，是安徽省發行量最大、廣告收入最多、影響力最廣的報紙，是安徽都市報第一品牌。

此外，爆料中國農業農村部食堂轉基因食品和特供食品問題的崔永元也回應稱，「這個張桃林是個臉皮真厚的騙子，非得把它吃剩的三文魚扔它臉上才能堵住它瞎話聯篇的嘴。」