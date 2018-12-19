華為產品接連被多國棄用　中國外交部：赤裸裸的科技霸權主義

中國通訊設備商華為的產品近期接連傳出被多國棄用，中國外交部發言人華春瑩今日回應指，這是赤裸裸的科技霸權主義和貿易投資保護主義，亦違反世界貿易組織非歧視的原則。

對於中國通信設備商華為的產品近期接連被多國棄用，華春瑩指這違反世界貿易組織非歧視的原則。（資料圖片）

華春瑩：非常狹隘，有罪推定的思維

華春瑩今日（19日）在外交部例行記者會上指，華為作為全球第一大通訊設備的供應商，與許多國家都展開了很好的合作，其產品質量信譽包括安全性方面都是受到了合作夥伴的廣泛的肯定，也「沒有任何一家有甚麽證據來說明華為真像某些勢力或者某些國家指責的那樣在安全方面存在威脅」。

華春瑩強調，現在有些國家在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，將正常的科技發展合作政治化，以可能存在安全威脅的莫須有罪名，抹黑打壓華為等中國高科技企業。她認為這是非常狹隘，有罪推定的思維，本質上亦是赤裸裸的科技霸權主義和貿易投資保護主義，也違反了WTO非歧視的原則。

華春瑩又指中國的發展權利，包括中國高科技企業的發展權利，應該得到各方充分的尊重，任何的抹黑和攻擊都沒有辦法阻擋中國企業成長發展走向世界的步伐。

華為發文交代各國交涉情況

此外，華為今日亦發文指近期有關公司5G的報道與事實不符，強調公司目前在全球經營整體穩健，在5G技術和商用上領先業界。

早前消息指多個歐洲電訊商包括法國Orange宣布不再採華為產品，日本早前已宣布，將把華為及中興排除在政府採購清單內。對此華為強調，目前在德國的業務一切正常，並積極參與法國各營運商的5G建設。華為亦在日本正積極參與營運商的5G標書和實驗局測試；新西蘭政府雖對營運商提交的5G方案有不同意見，但監管流程尚未走完，客戶均表示與政府繼續斡旋，與華為合作保持不變。

據路透社早前報道，華為輪值董事長胡厚崑表示，已獲得逾25份第五代移動通訊（5G）商業合同，規模為全球首位，並已出貨超過1萬個5G基站。