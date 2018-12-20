特朗普簽署《西藏旅行對等法》　中國外交部用四個「嚴重」定性

美國總統特朗普周三（19日）簽署《西藏旅行對等法》（Reciprocal Access to Tibet Act），使其正式成為法律。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更宣布會在90日內公布相應制裁名單。 對此，中國外交部回應表示，相關法案對藏獨份子發出嚴重錯誤信號，並為「兩國在重要領域的溝通合作造成嚴重損害」。

中國外交部發言人華春瑩。（資料圖片）

中國外交部發言人華春瑩在今日（20日）下午的例行記者會上表示，中方對美方執意簽署美國會通過的《西藏旅行對等法》表示堅決反對，該法案嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向「藏獨」分子發出嚴重的錯誤信號，對中美交流合作具有嚴重危害性。

華春瑩強調，西藏和其他四省藏區對各國人士是開放的，2015年來，僅美國訪藏人員就達4萬人次。考慮到當地氣候和地理條件因素，依法依規對外國人員進藏採取一定管理措施完全必要，無可厚非。「美方有關法案對中國的指責罔顧事實，充滿偏見，中方對此決不能接受。」

「中方必將採取有力措施，堅決維護自身利益」

華春瑩又指，如果美方將該法案付諸實施，必將給兩國關係和兩國在重要領域的溝通合作造成嚴重損害。中方必將採取有力措施，堅決維護自身利益。「中國改革開放大門只會越來越大，西藏也會越來越開放，中方歡迎更多外國人士到中國西藏地區訪問，這一政策不會改變，但前提是必須遵守中國法律和相關規定，履行必要手續。我們敦促美方認清涉藏問題的高度敏感性，停止用涉藏問題干涉中國內政，不得將該法付諸實施，否則由此產生的後果只能由美方負完全責任。」

資料顯示，馬薩諸塞州共和黨參議員麥高文（James P. Mcgovern）2018年4月提出《西藏旅行對等法》，因中國外交官、記者、遊客等能在美國各地自由旅行，但中方一直不允許美國公民享有進入西藏的同等權利。法案通過後，蓬佩奧會評估美國公民進入西藏的情況，並在90日內向國會提交報告，列出阻止美方官員、記者及遊客進入西藏的中國官員。