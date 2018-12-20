在囚內地維權人士吳淦被指獄內違規打人　家屬被禁探監3個月

因「709事件」而於去年被判囚8年的內地維權人士吳淦，近日被指違反監獄規定而遭當局拒絕親屬探監至明年2月。

對於當局突然表示不批准探監，吳淦父親感到難以接受。（網上圖片）

據悉，吳淦目前正被監禁在福建接壤江西的一個監獄。據其父親徐孝順日前表示，獄方上月通知家屬，由於吳淦在監獄內違規出手打人，暫時不批准親屬前往探監，要到明年2月才可重新探視。

由於吳淦本身患有高血壓等疾病，其被捕及判刑至今3年多亦僅見過父親兩次，因此對於當局突然表示不批准探監，讓徐孝順感到難以接受。徐孝順表示：「很傷心，搞得家破人亡。有點悲觀，叫天天不應，這個社會黑暗到這個地步。」

吳淦去年被當局判囚8年。（網上圖片）

據熟悉吳淦的內地律師覃永沛指，不認為吳淦會在獄中打人，形容事態並不尋常。他表示：「吳淦的性格是不會欺負弱者，而且在監獄裏的人也不可能欺負他，唯一可能就是獄警欺負和虐待他，他肯定反抗」，他又強調即使囚犯違反了獄規，也不能剝奪家屬的探視權，但家屬對此目前也無能為力。

據早前報道，吳淦被控顛覆國家政權罪，去年12月26日被判處有期徒刑8年，剝奪政治權利5年。對於被控顛覆國家政權罪成，吳淦當時曾向律師諷刺指：「感謝黨和國家授他如此崇高的榮譽，一定會不忘初心，一直會繼續加油。」

（自由亞洲電台）