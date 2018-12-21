美國起訴兩名中國公民涉從事黑客活動　中方：捏造事實、無中生有

美國司法部刑事指控兩名中國公民與中國國家安全部合作進行黑客活動，滲透45間美國公司和政府機構，竊取知識產權和其他機密資料。 中國外交部在周五（21日）特別作出回應，批評美國的指控是「捏造事實、無中生有」，嚴重違反國際關係基本準則和損害中美合作，性質十分惡劣，對此堅決反對，並已提出嚴正交涉。

據司法部的起訴書指，該兩名中國人名叫朱華和張士龍（均為音譯），為天津的「華盈海泰科技發展有限公司」工作，並與天津國安局合作。二人被指控在銀行金融、電訊、生物科技、汽車、醫療保險、採礦等多個行業的公司竊取資料，甚至曾入侵美國海軍，偷走十多萬人的個人資料。

華春瑩批評美國的指控是「捏造事實、無中生有」。（資料圖片）

對此，外交部發言人華春瑩強調，中國政府在網絡安全問題上有一貫及明確的立場，中國是網絡安全的堅定維護者，堅決反對並打擊任何形式的網絡竊密，亦從未以任何形式參與或支持任何人從事竊取商業秘密的行為。

華春瑩表示，美國有關部門長期對外國政府、企業和個人進行大規模、有組織的網絡竊密和監聽、監控活動，「這早已是公開的秘密」，如今卻以「網絡竊密」之名對中方進行無端指責，「純屬倒打一耙，自欺欺人」，中方絕不接受。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止在網絡安全問題上誣蔑抹黑中方，撤銷對中方人員的起訴，以免對兩國關係以及雙方在相關領域的合作造成嚴重損害。華春瑩重申，中方將採取必要措施堅定維護中國的網絡安全和自身利益。

華春瑩又提到，不只美國，英國等個別國家同樣在網絡安全問題上發表誣蔑中國的言論，「純屬無中生有、別有用心」，中方絕不接受，堅決反對，並敦促該些國家要尊重事實，停止蓄意誣蔑，以免損害與中國的雙邊關係和重要領域合作。

（中國外交部）