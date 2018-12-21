越南漁民撈到中國製魚雷　中國國防部：訓練用雷丟失　無針對目標

越南有漁民近日在沿海撿獲一枚超大型中國製的魚6型魚雷，中國國防部今天（21日）證實，魚雷是在海上訓練時丟失，僅為一般訓練用魚雷，沒有任何針對目標。

越南尋獲疑似中國海軍魚6型魚雷。（擷取網路）

據內地傳媒報道，越南的社交媒體近日瘋傳一張照片，稱在越南富安省有漁民在海上撈到一枚魚雷，相信是中國製製的魚6魚雷，是目前解放軍潛艇主要攻擊裝備。報道指，此事引起外界猜測，有可能是解放軍曾在附近進行操演，魚雷在發射後未能有效回收或爆炸，因而漂流到越南。

報道更指，丟失魚雷對中國是相當嚴重的事情，但實際上「對中國的損失也沒甚麼」，因為製造魚6的科技水平要求相當高，全世界能製造的國家數量只有中、美、俄、英、日本和瑞典，越南得物亦無所用。報道引述香港軍事分析家梁國樑表示，越南的軍事工業基礎薄弱，無法事後分析或仿製。

資料顯示，魚6的動力系統是封閉式渦輪機，由燃氣驅動，屬於重型魚雷，技術類似美國著名的MK48型魚雷。中國早年曾向美國引進相關技術，後來又在南海撈到一枚，對中國研究魚雷提供助力。一枚魚6即可擊沉一艘驅逐艦，解放軍如今更已擁有更先進的魚8和魚10魚雷。

中國海軍新型魚-6型魚雷。（擷取網路）