【化學系】網購軟金屬「鉈」　中國留美生涉毒殺非裔室友未遂被捕

據「今日美國」網站周四（20日）報道，前美國賓州理海大學（Lehigh University）中國留學生楊宇楷（Yukai Yang，音譯）當日因被控謀殺未遂、攻擊他人等罪名被傳訊，隨後被移送至北安普敦郡監獄（Northampton County Prison）。

中國留學生楊宇楷（Yukai Yang，音譯，左）與其室友洛尤（Juwan Royal，右）。（網上圖片）

當地檢方在周四的新聞發布會上稱，現年22歲的中國籍留學生楊宇楷涉嫌毒害他的室友。今年春天，就讀化學系的楊宇楷曾連續數月向其室友、非裔美國人洛尤（Juwan Royal）的牛奶、飲用水和漱口水中投放軟金屬鉈（thallium），導致後者多次出現眩暈、顫抖和嘔吐等症狀。

據檢方透露，楊宇楷後來承認通過網絡購買包括鉈在內的各種化學品，並將其混在與室友公用冰箱中的食品和飲料中。賓州理海大學的發言人則表示，楊宇楷已被學校開除，他的學生簽證也被撤銷。報道稱，楊宇楷正面臨謀殺未遂、攻擊他人等指控，如果罪名成立，將可能面臨終身監禁，目前案件仍在起訴中。

警方從得到受害人洛尤的證詞中了解到，事發時，洛尤與楊宇楷都是在讀的高年級學生，已作為室友共同生活了多年。洛尤起初認為兩人關係較好，但其後陸續發現自己身體有異樣，例如在今年2月，洛尤喝水時感到舌頭有燒灼感，3月更出現頭暈和嘔吐等多種症狀，經血液檢測被證實為鉈中毒。警方在4月初再次到其宿舍發現其財產受到損壞，並被塗上了「黑鬼」等侮辱性言論，經筆迹比對發現是楊宇楷所為。

洛尤目前已畢業，但仍受中毒症狀影響。報道並未透露楊宇楷下毒的動機，但引述地方助理檢查官Abe Kassis稱，鉈是一種「非常高效的毒藥」，如果洛尤體內的鉈含量再高一點，他「很有可能」已經死亡。據當地警方對洛尤進行的血液檢測，其體內的鉈含量為每升3.6微克，高於人類的安全限值。

（今日美國、世界日報）