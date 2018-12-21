中央經濟工作會議確定明年七大重點工作　實施更大規模減稅降費　

12月19日至21日，中央經濟工作會議在北京舉行。會議確定明年要做好的七大重點工作，分別是推動製造業高質量發展、促進形成強大國內市場、扎實推進鄉村振興戰略、促進區域協調發展、加快經濟體制改革、推動全方位對外開放，以及加強保障和改善民生。

據官媒《新華社》報道，會議強調在充分肯定成績的同時，「要看到經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力」，並形容中國的發展「仍處於並將長期處於重要戰略機遇期，世界面臨百年未有之大變局，變局中危和機同生並存」。

明年七大重點工作包括有加強保障和改善民生。（視覺中國）

會議強調，宏觀政策要強化逆周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，適時預調微調，穩定總需求。積極的財政政策要加力提效，實施更大規模的減稅降費，較大幅度增加地方政府專項債券規模；而穩健的貨幣政策則要鬆緊適度，保持流動性合理充裕，改善貨幣政策傳導機制，提高直接融資比重，解決好民營企業和小微企業融資難融資貴問題。

至於結構性的政策要強化體制機制建設，深化國資國企、財稅金融、土地、市場准入、社會管理等領域改革，強化競爭政策的基礎性地位，創造公平競爭的制度環境，鼓勵中小企業加快成長；社會政策要強化兜底保障功能，實施就業優先政策，確保群眾基本生活底線，寓管理於服務之中。

會議又提到中國經濟運行的主要矛盾仍然是「供給側結構性」，故必須堅持以供給側結構性改革為主線，採取更多改革辦法，更多市場化、法治化手段。包括鞏固「三去一降一補」成果，推動更多產能過剩行業加快出清，降低全社會各類營商成本；增強微觀主體活力，建立公平開放透明的市場規則和法治化營商環境；提升產業鏈水平，培育和發展新的產業集群，以及暢通國民經濟循環，加快建設統一開放、競爭有序的現代市場體系。

會議指出，今年的「三大攻堅戰」初戰告捷，明年要針對突出問題，打好重點戰役。在防範化解重大風險攻堅戰中，要堅持結構性去杠桿的基本思路，防範金融市場異常波動和共振，穩妥處理地方政府債務風險；在精準脫貧攻堅戰中，要重點解決好實現「兩不愁三保障」面臨的突出問題，加大深度貧困地區和特殊貧困群體脫貧攻堅力度，減少和防止貧困人口返貧，研究解決那些收入水平略高於貧困戶的人缺乏政策支持等新問題；在污染防治攻堅戰中，要聚焦做好打贏藍天保衞戰等工作，加大工作和投入力度，同時統籌兼顧，避免處置措施簡單粗暴，增強服務意識，幫助企業制定環境治理解決方案。

（新華社）